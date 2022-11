Netanyahu inngår koalisjonsavtaler med ytre høyre

NTB

I arbeidet med å danne regjering i Israel har Benjamin Netanyahu inngått avtaler med ultranasjonalistiske Noam og ytre høyre-partiet Otzma Yehudit.

Søndag signerte den tidligere – og etter alt å dømme påtroppende – statsministeren en avtale med Noams leder Avi Maoz, som blant annet har snakket nedsettende om homofile og om ikke-ortodokse jøder.

Maoz blir visestatsminister og skal lede en etat for «nasjonal jødisk identitet».

To dager tidligere inngikk Netanyahu en avtale med Otzma Yehudit, som ledes av Itamar Ben-Gvir. Han er tidligere dømt for å støtte en terrororganisasjon og ligger nå an til å bli Israels neste sikkerhetsminister. Da får han også ansvar for grensepolitiet på Vestbredden, en utnevnelse de palestinske myndighetene sier kan få farlige konsekvenser.

I tillegg ønsker Netanyahu å få med seg ytterligere to strengt religiøse partier og lederen for Det religiøse sionistpartiet, Bezalel Smotrich. Han inngikk en valgallianse med Maoz og Ben-Gvir, men forhandler separat om mulig deltakelse i regjeringen.

Merav Michaeli fra det israelske Arbeiderpartiet sier Israel er på vei inn i en mørk tidsalder, der de stiller seg på samme side som rasister, sjåvinister og homofiendtlige politikere.

– Det er til å bli kvalm av, sier hun og lover å kjempe mot den nye regjeringen.

Netanyahu er Israels lengstsittende statsminister, men ble kastet i fjor. Etter valget i begynnelsen av november fikk han igjen i oppdrag å danne regjering.