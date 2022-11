Volodomyr Zelenskyj og Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko i konflikt

Ukrainas president Volodomyr Zelenekyj (t.v.) har kritisert Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko (t.h.) for å gjøre for lite etter russiske angrep. Nå har ordføreren svart på kritikken.

Klitsjko beskylder den ukrainske presidenten for å bedrive politisk spill etter at presidenten kritiserte ordførerens innsats etter russiske angrep.

De siste ukene har Russland angrepet flere av Ukrainas kritiske infrastruktur, flere steder i landet. Særlig strømnettet er hardt rammet, og det ukrainske folk har flere steder gått dager uten strøm.

Særlig i hovedstaden Kyiv har det tatt tid før infrastruktur som strøm, vann, mobilnett og oppvarming var oppe og gikk igjen.

Det fikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å kritisere Kyivs ordfører, den tidligere bokseren Vitalij Klitsjko for å ikke gjøre nok.

Klitsjko kaller det hele latterlig

Nå har Klitsjko svart på kritikken.

– Jeg ønsker ikke, spesielt i den nåværende situasjonen, å gå inn i politiske kamper. Det er latterlig. Jeg har ting å gjøre, skriver Klitsjko på sin Telegram-kanal.

Det skriver Al Jazeera.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko skriver på sin Telegram-kanal at han ikke har tid til politisk spill. Les mer Lukk

– I dag, når alle må jobbe sammen, starter det politiske spillet.

– I Kyiv gjør vi alt vi kan for å holde hovedstaden i live, og for komforten til innbyggerne – under vanskelige forhold, avslutter han, ifølge Business Insider.

Zelenskyj: – Forventer mer

Det var i en tale fredag at Zelenskyj kritiserte Klitsjkos innsats for innbyggerne i Kyiv.

– Dessverre har ikke lokale myndigheter prestert bra i alle byer. Spesielt er det mange klager i Kyiv. Det er nødvendig med mer arbeid, for å si det mildt, sa han.

– Vær så snill å følg med. Kyiv-innbyggerne trenger mer beskyttelse. Jeg forventer kvalitetsarbeid fra ordførerens kontor, sa han videre.

Det er ikke første gangen det er spenning mellom de to politikerne. Da Zelenskyj stilte som kandidat til presidentvalget i 2019, støttet ikke Klitsjko ham. Samme år prøvde Zelenskyj å fjerne Klitsjko som ordfører, ifølge The Ukrainian Weekly.