Europol med storaksjon mot kokainkartell i Dubai og flere europeiske land

NTB

Europol har aksjonert mot et kartell som skal ha kontrollert en tredel av kokainhandelen i Europa. En svært stor aktør skal være blant de 49 som er pågrepet.

Europol opplyser om aksjonen i en pressemelding mandag. De fleste pågripelsene skjedde i perioden fra 8. til 19. november. Europol opplyser at de aksjonerte både mot kontrollsenteret og infrastrukturen for narkotikasmuglingen.

Aksjonen har pågått parallelt i en rekke europeiske land samt i De forente arabiske emirater. Europol omtaler den kriminelle gruppen som et «superkartell».

Ifølge meldingen fra det europeiske politisamarbeidet skal den ha kontrollert omkring en tredel av kokainhandelen i verdensdelen.

– Ekstremt stor fisk

– Pågripelsene kommer i kjølvannet av etterforskning av dette produktive kriminelle nettverket i Spania, Frankrike, Belgia, Nederland og De forente arabiske emirater. Det har vært innblandet i både narkotikasmugling i stor skala og hvitvasking av penger, skriver Europol.

Blant dem som er pågrepet, er seks som regnes som hovedmistenkte. De er alle pågrepet i Dubai. To av dem skal ha hatt bånd til Nederland, to til Spania og to til Frankrike.

– En av de nederlandske mistenkte er en ekstremt stor fisk, sier en Europol-kilde som vil være anonym til AFP.

Over 30 tonn narkotika er beslaglagt i løpet av etterforskningen, går det fram av meldingen.

Ber om utlevering

I Spania er 13 personer pågrepet, i Frankrike seks, i Belgia ti og i De forente arabiske emirater seks. I tillegg settes 14 pågripelser i Nederland i 2021 i sammenheng med saken.

Påtalemyndigheten i Nederland sier at de vil be om utlevering av mistenkte fra Emiratene. En av de mistenkte er en 37 år gammel mann med både nederlandsk og marokkansk statsborgerskap. Han er mistenkt for smugling av flere tusen kilo kokain til Nederland i 2020 og 2021.

– Dette er alvorlige kriminelle handlinger som knyttes til internasjonal narkotikasmugling, hovedsakelig fra Sør-Amerika, via havnene i Antwerpen og Rotterdam, heter det i en uttalelse fra den nederlandske påtalemyndigheten.

De opplyser at også en 40 år gammel mann med bosnisk og nederlandsk bakgrunn er pågrepet