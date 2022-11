Opptøyer i Brussel etter VM-tap

Flere titalls fotballfans startet branner og kastet murstein på politiet og forbipasserende biler søndag etter landets overraskende tap i fotball-VM.

NTB

Politiet sperret av deler av Brussel og tok i bruk vannkanoner og tåregass for å spre fotballfans som er skuffet over at Belgia tapte for Marokko i fotball-VM.