Kreml: – Vestens hat flyter over

Russland hevder Vestens «russofobi» har nådd nye lavpunkt etter vedtak i EU-parlamentet.

Dmitrij Peskov, talsmannen for Russlands president Vladimir Putin sier i et TV-intervju med den statseide kanalen Russia 1 at russofobien «renner over» i Vesten.

– Situasjonen har nådd en slik vanvittig russofobi og hat mot Russland som renner over, sier Peskov til TV-kanalen, ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti.

Symbolsk EU-vedtak

Reaksjonen kommer etter at EU-parlamentet onsdag vedtok at Russland driver med «statsstøttet terrorisme» som følge av krigen i Ukraina.

Peskov påpeker i intervjuet at vedtaket ikke er juridisk bindende og at det derfor fra russisk side ikke bør ses på med større alvor.

Angrep og overgrep utført med overlegg av Russland mot Ukrainas sivile befolkning, ødeleggelsen av sivil infrastruktur og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene og folkeretten er terrorhandlinger, heter det i resolusjonen som ble vedtatt av de folkevalgte i EU-parlamentet.

Med vedtaket onsdag ønsker EU-parlamentet å bane veien for at Russlands president Vladimir Putin kan stå ansvarlig for forbrytelser mot sivile ved en internasjonal domstol.

Norge støtter Ukraina i ICJ

Lørdag bekreftet utenriksdepartementet at Norge hadde levert en intervensjonserklæring til støtte for Ukraina i saken landet har anlagt mot Russland ved Den internasjonale domstolen (ICJ).

Saken omhandler den russiske anklagen om at det pågikk et folkemord mot den russiske og russisktalende befolkningen øst i Ukraina før angrepskrigen startet. Dette er en anklage som er tilbakevist av flere forskere.

Utenriksdepartementet skriver i pressemeldingen at Ukraina har bedt domstolen slå fast at de har en rett til ikke å bli gjenstand for en uriktig anklage om folkemord som påskudd for en invasjon.