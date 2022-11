Demonstrasjonene sprer seg i Kina – i Shanghai ble Xi bedt om å gå av

NTB

Demonstrasjonene mot strenge coronatiltak og nullsmittepolitikk sprer seg til flere kinesiske byer. I Shanghai våger noen å kreve at Xi Jinping går av.

I en video fra en demonstrasjon i Shanghai i helgen kunne man høyt og tydelig høre følgende krav:

– Xi Jinping! Gå av! Det kinesiske kommunistparti! Gå av!

Store demonstrasjoner er ytterst sjelden kost i Kina. Offentlige uttrykk for misnøye med myndighetene blir rutinemessig slått ned på. Men at noen åpent viser motstand mot Xi – den mektigste lederen landet har sett på flere tiår – omtales som ekstraordinært.

Politiet fjernet demonstrantene som krevde Xis avgang i finanshovedstaden, med tvang lørdag kveld. Men søndag var det nye demonstrasjoner både i Shanghai og i Beijing.

Lei av strenge tiltak

Meldinger og bilder i sosiale medier tyder på at protestene også har spredt seg til Wuhan – der coronaviruset først ble påvist – og en håndfull andre byer – samt titalls universiteter.

Tre år etter at coronaviruset først ble påvist, er Kina det eneste store landet som fortsatt forsøker å stoppe all spredning av covid-19. Nullsmittestrategien innebærer at millioner av mennesker tvinges til å være hjemme i ukevis om gangen. Samtidig krever myndighetene hyppig testing.

Dødsbrann vekker harme

I starten godtok de aller fleste kinesere praksisen fordi de så at den bidro til å minimalisere antall dødsofre mens andre land slet med enorme coronasmitte- og dødstall. Men denne brede oppfatningen har de siste ukene slått stadig kraftigere sprekker.

Da ti mennesker fredag mistet livet i en brann i et leilighetsbygg i Xinjiang, mente mange at redningsinnsatsen ble forsinket av strenge smitteverntiltak.

Brannen i Urumqi, regionshovedstaden i Xinjiang, ble startskuddet for en helg med demonstrasjoner. Det kan se ut som det kinesiske folkets evne til å tolerere de strenge coronatiltakene har nådd et bristepunkt, skriver nyhetsbyrået AP.

Sang nasjonalsangen

I Beijing samlet opptil 400 personer seg ved bredden av ei elv søndag kveld, rapporterer nyhetsbyrået AFPs journalister på stedet.

– Vi er alle Xinjiang-folk! Kom igjen, det kinesiske folk! ropte noen av dem, mens andre viftet med blanke ark – som symboliserer sensur.

Andre sang nasjonalsangen og lyttet til taler, mens politibiler sto og ventet på den andre siden av elva. Biler tutet for å vise sin støtte til demonstrantene som fortsatt holdt stand inn i nattetimene.

I en gate i Shanghai oppkalt etter Xinjiangs hovedstad Urumqi, har folk mintes de døde etter brannen i en boligblokk denne uken. I tillegg har flere møtt opp for å demonstrerer mot myndighetene. Les mer Lukk

Sent lørdag var flere hundre demonstranter samlet i Shanghai, som i vår var gjenstand for en omfattende nedstenging der folk slet med å få tak i dagligvarer og medisiner.

Ett av samlingsstedene for protestene i Shanghai er en gate oppkalt etter Urumqi. En gruppe demonstranter tok med seg lys, blomster og plakater for å minnes brannofrene.

En annen gruppe ropte slagord og sang nasjonalsangen, ifølge en demonstrant som vil være anonym av frykt for å bli straffet.

Snakket om massakren i 89

Blant slagordene i Shanghai var altså et krav om at Xi må gå av, noe som både ble fanget opp på video og bekreftet av to demonstranter AP har snakket med.

Noen diskuterte også massakren på Den himmelske freds plass i 1989, da militæret ble satt inn mot studenter og andre demokratiforkjempere.

– Alle tror at kinesere er redde for å komme ut og demonstrere og at de mangler mot. I hjertet tenkte jeg også det samme, men da jeg kom hit, merket jeg at forholdene er sånn at alle her er modige, sier en demonstrant som forteller at dette er den første protesten han er med på.

Ber om frihet, ikke tester

Tilstelningen startet fredelig, men natt til søndag ble demonstrantene omringet av flere hundre politifolk som ryddet gatene med makt. Flere ble tvunget inn i politibiler, forteller en demonstrant.

Men på ettermiddagen vendte demonstranter tilbake til samme sted. Folk filmet mens politiet begynte å dytte vekk demonstrantene.

– Vi vil ikke ha PCR-tester. Vi vil ha frihet, ropte demonstrantene, ifølge et vitne, som av frykt for represalier ikke ønsker å oppgi navnet sitt.

Myndighetene benekter at smitteverntiltak forsinket brannslukkingen i Urumqi. Søndag sa de at det er strengt forbudt å sperre nødutganger og andre dører til bygninger i områder med restriksjoner grunnet høy smittefare.

Studenter protesterer

Tidligere på dagen var det en demonstrasjon ved det prestisjetunge Tsinghua-universitetet, ifølge videoer delt i sosiale medier og vitneutsagn til internasjonale nyhetsbyråer.

– Vi sang nasjonalsangen og «Internasjonalen» og ropte at «friheten vil vinne fram», sier en student til AFP.

Demonstrasjoner ved eliteuniversiteter i Kina tilhører sjeldenhetene.

Økende smittetall

Samtidig melder landets helsemyndigheter om det som for Kina er rekordhøye smittetall for fjerde dag på rad. Søndag var det registrert 37.971 nye smittetilfeller det siste døgnet, skriver Reuters. Drøyt 36.000 av disse var symptomfrie.

Dagen før ble det registrert 35.183 nye smittetilfeller.