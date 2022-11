Fire drept i det mislykkede kuppforsøket på São Tomé

NTB

Fire personer ble drept i det mislykkede kuppforsøket i den afrikanske øystaten São Tomé og Principe natt til fredag, melder statlige medier.

Landets militære styrker, som forhindret kuppet, sier fire menneskeliv gikk tapt i en skuddveksling ved et militæranlegg.

Statsminister Patrice Trovoada sa i en videomelding fredag at det hadde vært et kuppforsøk i landet, men at kuppet ble avverget. Ifølge Trovoada hadde fire menn, inkludert lederen for den avtroppende nasjonalforsamlingen, Delfim Neves, forsøkt å angripe hærens hovedkvarter.

Seks personer ble pågrepet etter kuppet. Trovoada opplyste at Neves og opposisjonsleder Arlecio Costa – en tidligere leiesoldat – var blant dem, skriver nettavisen Tela Non, som legger til at Costa er en av de fire som nå er overført til likhuset.

Det ble holdt valg i landet i september, og Trovoadas parti sikret seg rent flertall med 30 av de 55 plassene i nasjonalforsamlingen.

Den lille øystaten var en portugisisk koloni fram til 1975. Den består av de to øyene São Tomé og Principe og ligger i Guineabukta, utenfor kysten av Gabon. Landet har drøyt 220.000 innbyggere.