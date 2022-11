Strømmen tilbake i det meste av Kyiv

NTB

Nesten hele Kyiv har nå fått tilbake strømmen, fire dager etter et russisk rakettangrep rettet mot viktig infrastruktur, opplyser byens militære ledelse.

Søndag morgen var strøm, vann, mobilnett og oppvarming på plass igjen de fleste steder, skriver militæradministrasjonen på Telegram. Det jobbes fortsatt med utbedringer på strømnettet, og høyt forbruk kan føre til lokale strømbrudd, opplyser de.

Ordfører Vitalij Klitsjko sier til den tyske avisen Bild at arbeidet pågår i rekordfart. Klitsjko har fått kritikk fra president Volodymyr Zelenskyj for å ha brukt for lang tid på å gjenopprette tjenestene.