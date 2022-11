Russland er ikke betydelig svekket av krigen, advarer estisk minister

Selv etter ni måneder med krig i Ukraina er ikke Russland alvorlig svekket, mener Estlands forsvarsminister.

– Vi må være ærlige og tydelige: Russlands marine og luftforsvar er mer eller mindre like store som de var da krigen begynte, sier Hanno Pevkur til nyhetsbyrået DPA i Berlin.

Selv om de russiske bakkestyrkene har mistet betydelig styrker vil de «før heller enn senere» være like store som før invasjonen 24. februar – eller enda større – sier ministeren. Han sier russerne også vil lære av erfaringene fra Ukraina.

– VI har ingen grunn til å tro at trusselen fra Russland er redusert på noen som helst måte eller at Nato står overfor en mindre trussel, sier Pevkur.

– Det er dette Russland ønsker å oppnå

Den estiske ministeren advarer i samtidig mot krigstretthet i vestlige land.

– Det er nettopp det Russland ønsker å oppnå. Russland er innstilt på å lide lenger.

Estland har tidligere estimert at Russland vil trenge to til fire år på seg for å bygge opp igjen militæret til samme styrkenivå som før Ukraina-krigen.

– Det som mer eller mindre ser ut til å være enighet om er at det tar to til fire år for Russland å gjenoppbygge noe av evnen, eller samme kapasitetsnivå som landet hadde før krigen, sa Pevkur under et besøk til USA i oktober.

Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur.

Advarer Nato

Vestlige sanksjoner har ført til særlige problemer for produksjon av fly og vedlikehold av helikoptre, hevdet han, og oppfordret Vesten til å fortsette sanksjonspresset for å holde Moskva i ørene.

Pevkur advarte samtidig om at Russland fortsatt har kapasitet til å gjennomføre angrep, også mot Nato-land som Estland. Men han tonet ned sannsynligheten for bruk av atomvåpen.

Russland har allerede skapt frykt i Ukraina ved bruk av konvensjonelle angrep, påpekte Pevkur.

– Jeg ser ingen positive tilleggseffekter for Russland ved bruk av atomvåpen, sa han.