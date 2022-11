Hakeem Jeffries: Ny generasjon i Det demokratiske partiet

NTB

52 år gamle Hakeem Jeffries blir trolig ny leder for demokratene i Representantenes hus. Der er han kjent som en mann som favner bredt.

Han er afroamerikaner, han er i partiets politiske sentrum, han er (relativt) ung, og han har støtte fra avtroppende Nancy Pelosi og flere andre ledende demokrater. Derfor ventes Jeffries å vinne ledervalget uten store vansker den 30. november og 1. desember.

Demokratenes nye leder får ingen lett oppgave. Samtidig som han skal styre et mindretall mot et stadig mer kompromissløst republikansk parti, er det mistro mot ham på partiets venstreside, skriver Vox.

«Brooklyns Barack Obama»

Hakeem Jeffries ble født som sønn av sosialarbeidere i New York-bydelen Brooklyn i 1970. Det er også i Brooklyn han har gjort sin politiske karriere. Etter studier på flere prestisjetunge universiteter jobbet han som forretningsadvokat fra 1997 til 2006, men i 2000 forsøkte han seg for første gang i politikken.

Flere ganger stilte han mot et sittende Hakeem Jeffries kan bli den første svarte amerikaneren til å lede et parti i Representantenes hus. av delstatsforsamlingen, Roger Green, og tapte. I 2006 valgte Green imidlertid å stille til Representantenes hus, og Jeffries ble omsider valgt inn som erstatter. I seks år satt han i New Yorks delstatsforsamling og ble kjent som en svært aktiv forslagsstiller.

I 2012 tok han neste steg og stilte til valg i New Yorks 8. kongressdistrikt, som omfatter store deler av Brooklyn samt noen deler av nabobydelen Queens. Mediene kalte Jeffries «Brooklyns Barack Obama,» en sammenligning han selv avviste.

Kjent for samarbeidsvilje

Siden han kom inn i Kongressen har Jeffries blitt ansett som en kommende stjernepolitiker. Han har stått fram som forkjemper for politireform, blant annet var han blant de første som foreslo et nasjonalt forbud mot kvelertak under pågripelser, skriver CNN.

De siste periodene har Jeffries hatt mindre lederverv i demokratenes gruppe i Representantenes hus. Samtidig som han er kjent som en karismatisk politiker med skarpe replikker, regnes Jeffries som en forsiktig leder med evne til å bygge brede koalisjoner, skriver nyhetsbyrået AP.

Jobbet med kriminalreform

Han tilhører den progressive gruppa i demokratenes partigruppe, men er samtidig ansett som en sentrumsnær politiker med relativt godt forhold til næringslivet. Hans samarbeidsvilje ble blant annet illustrert under arbeidet med loven First Step Act i 2018.

Kriminalreformen var den største på mange tiår i USA, og hadde som formål å kutte ned på antallet innsatte i føderale fengsler og redusere antallet som går tilbake til kriminaliteten.

– For å få den gjennom samarbeidet Jeffries med et bredt spekter av demokrater, Trumps regjering og republikaneren Doug Collins, skriver Vox.

Skeptisk på venstresiden

Jeffries var også en av lederne for den første riksrettsprosessen mot daværende president Donald Trump i 2020. Men tross lederstillingene og løfter om å lytte til flere stemmer enn det Nancy Pelosi har gjort, har Jeffries møtt på motstand på partiets venstrefløy. Sommeren 2021 gikk han hardt ut mot «ekstrem venstreside som er besatt av å snakke dritt om vanlige demokrater på Twitter» i New York Times.

Det er også skepsis til at Jeffries mottar mye valgkamppenger fra finansnæringen, og at han angivelig er for forsiktig i klimapolitikken. Samtidig har representanter for venstresiden, som Ilhan Omar, uttrykt sin støtte til ham.

Kamp eller samarbeid?

Det er også knyttet spenning til hvordan han skal håndtere republikanernes flertall i Representantenes hus. I en tid der amerikansk høyreside blir stadig mer kompromissløs, ønsker noen demokrater mer kampvilje fra partiledelsen. Andre håper at det fortsatt går an å samarbeide på områder som innvandring og energipolitikk.

Privat har ikke Jeffries beveget seg langt. Etter oppveksten i det fattige Crown Heights-nabolaget bor han, kona og to sønner nå i nabolaget ved siden av, det mer middelklassepregede Prospect Heights.

Han har sagt at oppveksten i Brooklyn herdet ham, og det kan fort være behov for alle ferdigheter han lærte i Crown Heights' gater.