Kim viser fram datteren igjen

Kim Jong-un med datteren Ju-ae under oppskytingen av en interkontinental rakett. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB

NTB

For andre gang på få dager har Nord-Koreas leder Kim Jong-un vist fram sin datter, denne gangen i et møte med rakettingeniører.

I nordkoreanske medier omtales datteren som Kims «mest elskede» barn, noe som skaper spekulasjon om hun er hans utpekte etterfølger som allerede nå forberedes på oppgaven.

Datteren er trolig Kims andre barn. Hun heter Ju-ae og er trolig ni eller ti år gammel. Hun ble først vist fram for publikum forrige helg da hun sammen med faren overvar oppskytingen av en interkontinental ballistisk rakett.

Hun hadde da på seg en tjukk hvit boblejakke og røde sko mens hun gikk hånd i hånd med faren forbi et enormt missil ved oppskytingsrampen for raketter ved flyplassen i Pyongyang.

Gruppebilder

Søndag var hun ikledd en lang svart kåpe med pelskrage da hun var med på gruppefotos sammen med faren, rakettingeniørene, teknikere, tjenestemenn og andre som er involvert i utviklingen av Hwasong-17-raketten.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA kalte henne Kims mest elskede barn og sendte samtidig ut en serie bilder av henne, arm i arm med faren.

Noen av bildene viser de to midt i en rad uniformerte soldater foran en diger rakett, mens andre viser henne mens hun snakker med faren og folk jubler i bakgrunnen. Moren Ri Sol-ju var ikke med på noen av bildene.

Kim Jong-un og datteren Kim Ju-ae fotografert foran det som skal være en Hwasong-17-rakett. Les mer Lukk

Posisjoneres som etterfølger

– Dette er virkelig ganske spesielt. Bildet av Kim Ju-ae sammen med sin far mens de tiljubles av teknikere og forskere som arbeider med rakettoppskytingen, støtter ideen om at hun nå posisjoneres til å bli en potensiell etterfølger, sier Ankit Panda ved Carnegie-stiftelsen for internasjonal fred.

Hun tror ikke det er tilfeldig at begge hennes første opptredener har vært i forbindelse med strategiske atomvåpen, som er Nord-Koreas viktigste forsvar.

Eksperter på Nord-Korea funderer på om Kim har forbigått sin førstefødte og valgt ut Ju-ae som sin etterfølger. Sørkoreanske medier har tidligere spekulert på at Kim har tre barn, født i 2010, 2013 og 2017, og at den første er en gutt og den yngste en datter.

Kim Jong-un og datteren Kim Ju-ae sammen med jublende rakettforskere og teknikere. Les mer Lukk

Brudd på patriarkalsk tradisjon

Det ville være et brudd med tradisjonen om datteren etterfølger faren i den mannsdominerte, patriarkalske Kim-familien. Kim er tredje generasjon i en familie som har styrt Nord-Korea i over 70 år. Faren Il-sung og bestefaren Jong-il ledet landet før Jong-un arvet makten.

Dersom Ju-ae allerede er utpekt til etterfølger, betyr det ifølge analytikeren Cheong Seong-chang ved Sejong-instituttet i Sør-Korea at Kim kan ha funnet ut at sønnen ikke har lederegenskapene som kreves, og derfor ikke kan bli hans etterfølger.

Uansett kom presentasjonen av datteren som en stor overraskelse på alle Nord-Korea-eksperter. Verken Kim eller hans far ble vist fram som etterfølgere før de var voksne.

