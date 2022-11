Sivile flykter fra russisk bombing i Kherson

NTB

Sivile flyktet lørdag i strie strømmer fra russisk bombing i Kherson, bare noen uker etter at de feiret frigjøringen av byen.

Lange rekker med lastebiler, varebiler og personbiler strakte seg langs veien ut av byen, noen av dem med tilhengere for å frakte eiendeler eller husdyr.

Flere dagers intense artilleri- og rakettangrep på byen fra russiske stillinger på den andre bredden av elva Dnipro er et bittert faktum for byens borgere. Mange er glad for at byen er frigjort, men lei seg for at de må reise fra den.

– Det er trist å forlate våre hjem. Nå er vi fri, men vi må dra på grunn av bombingen, og det er døde i befolkningen, sier Jevhen Jankov der han sitter i en varebil i bilkøen.

Mens hun stikker hodet ut fra bak i bilen, la Svitlana Romanivna til at det var et helvete.

– Vi levde gjennom et skikkelig helvete. Nabolaget vårt sto i flammer. Alt var i brann, sa hun.

Sykehus evakueres

Emilie Fourrey, som er nødkoordinator for Leger Uten Grenser i Ukraina, sier at det er satt i gang evakuering av 400 pasienter fra byens psykiatriske sykehus som ligger rett ved et kraftanlegg og fronten.

Ukraina har de siste dagene vært utsatt for en massiv russisk bombekampanje av artilleriangrep og droneangrep, særlig intenst i den nylig frigjorte byen Kherson.

Målet for angrepene har først og fremst vært landets infrastruktur, men det er også meldt om mange sivile døde. Reparasjonsmannskaper jobber intenst over hele landet for å gjenopprette varme-, strøm- og vannforsyning.

En mann sjekker mobilen sin før han går om bord på toget fra Kherson til Kyiv. Les mer Lukk

Snø og kuldegrader

Søndag ventes det snø og kuldegrader hele dagen og natten i Kyiv, samtidig som millioner av mennesker ennå ikke har fått igjen varme og strøm.

En strømleverandør sa lørdag at de bare kunne levere tre firedeler av strømmen landet har behov for, noe som betyr at restriksjonene fortsetter mens vinteren nærmer seg.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sa lørdag at 3.000 reparatører er i sving døgnet rundt i byen og foreløpig har klart å gjenopprette varme til over 90 prosent av byens bygninger. Alle har fått igjen vannet, men en firedel av innbyggerne mangler fortsatt strøm.

Ukrainsk politi gjør en sikkerhetssjekk av passasjerene som skal med toget fra Kherson til Kyiv. Les mer Lukk

Plan for mat til Afrika

I Kyiv hadde president Volodymyr Zelenskyj lørdag en travel dag med besøk av flere ledere fra EU-land og en internasjonal konferanse om matsikkerhet, der statsministrene for Polen, Belgia og Litauen og Ungarns president var på plass.

Zelenskyj presenterte en internasjonal bistandsplan for å levere mat til fattige land i regi av Verdens matvareprogram (WFP).

Han sa i sin daglige tale lørdag kveld at det allerede er lovet 150 millioner dollar til prosjektet «Grain from Ukraine», som Frankrike og flere andre land har lovet å bidra til å finansiere.

Frankrike er klar til å bidra med 6 millioner euro for å hjelpe Ukraina med å sende mat til sultrammede land som Jemen, Somalia og Sudan. 60 skip skal frakte korn fra ukrainske havner.

– De svakeste landene kan ikke betale prisen for en krig de ikke ønsket, sa president Emmanuel Macron i en video på Twitter lørdag.

Holodomor

Påminnelsen om matforsyning var betimelig siden Ukraina lørdag markerte at det er 90 år siden hungersnøden holodomor startet. 3 millioner ukrainere led sultedøden, delvis fordi Sovjetunionen under Stalin konfiskerte kornavlinger og deporterte mange ukrainere til Sibir.

Eksport av korn og andre matvarer fra ukrainske havner kom i gang igjen etter mange måneders russisk blokade, takket være en avtale mellom Ukraina, Russland, Tyrkia og FN. Men eksporten er fortsatt under normalt nivå, noe som driver internasjonale matvarepriser i været.