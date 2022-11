Kina gir 100 millioner dollar i støtte til Cuba

Cubas president Miguel Díaz-Canel besøkte før helgen Kina, der han ble tatt imot av president Xi Jinping. Foto: Ding Lin / Xinhua via AP / NTB

NTB

Kina gir Cuba 100 millioner dollar i støtte for å hjelpe landet å komme seg gjennom en dyp økonomisk krise som er forverret av koronapandemien.

Díaz-Canel besøkte før helgen Kina, og det var under et møte med president Xi Jinping fredag at tilbudet om pengestøtte kom, sier Cubas visestatsminister Alejandro Gil.

Díaz-Canel er på en rundreise til flere land for å få støtte, blant dem Russland, Algerie og Tyrkia i tillegg til Kina. Blant annet har han bedt om hjelp til å ruste opp Cubas skjøre elnett, som stadig bryter sammen.

Gil sa at Díaz-Canel og Xi også drøftet gjeldssituasjonen. Cuba har opparbeidet en betydelig gjeld til Kina, men Gil sa ikke noe om hvor stor den er.

Kina er Cubas nest største handelspartner etter Venezuela.