Fremskynder utvikling av hypersoniske våpen: – Det haster med å komme i gang

USA vil tette gapet til Kina og Russland:

I denne utdelingsvideoen frigitt av det russiske forsvarsdepartementet 19. februar 2022, viser en flytekniker som undersøker et MiG-31K jagerfly fra det russiske luftvåpenet som bærer et Kinzhal hypersonisk kryssermissil under Grom-2022 Strategic Deterrence Force-øvelsen på et udefinert sted i Russland. (Russian Defence Ministry)

Alarmen har gått i Pentagon etter at både Russland og Kina har utviklet nye supervåpen som USA ikke har i sitt våpenarsenal. Nå øker USA tempoet drastisk.

I flere tiår har USA vært verdensledende innen våpenproduksjon. Landet bruker enorme summer på forsvar, og eksporterer våpen i stor skala.

Men USA mangler noe som flere av USAs potensielle fiender allerede har.

Ved siden av Russland har USA flest kjernefysiske våpen til disposisjon. Dette er masseødeleggelsesvåpen som kan gjøre store landområder ubeboelige dersom de blir brukt. Atomvåpen har siden avslutningen av 2. verdenskrig kun vært brukt som avskrekking.

Ingen andre land kan måle seg med andel disponible atomvåpen og atomstridshoder som disse landene råder over.

Vanskelig å oppdage: Flyr fem ganger lydens hastighet



De siste årene er det imidlertid kommet en helt ny våpentype. Såkalte hypersoniske våpen kan bevege seg mer enn fem ganger lydens hastighet. Dette gjør våpenet svært vanskelig å oppdage, og dersom det oppdages av radar vil det ofte være for sent å reagere eller skyte det ned.

I følge en rapport fra CNBC fra juli 2019, leder Russland og Kina an i den hypersoniske våpenutviklingen, etterfulgt av USA og India. Japan, Sør-Korea, Nord-Korea, Frankrike, Australia og Storbritannia utvikler også hypersoniske våpenteknologi, men har ikke testet ut teknologien i praksis, ifølge Wikipedia.

Hypersoniske våpen flyr mot målet med hastigheter som gjør dem vanskelige å oppdage og avskjære i tide. Missilene kan også manøvrere og variere høyde, slik at de kan unnslippe nåværende missilforsvarssystemer.

– Behovet var ikke der. Nå er behovet der

Det er dette våpenet USA nå frykter mer enn noe annet, ikke minst dersom det utstyres med atomstridshoder. Et kjernefysisk angrep utført med hypersonisk teknologi vil kunne utgjøre en formidabel trussel før USA rekker å gå til et eventuelt omfattende gjengjeldelsesangrep.

Les alt om krigen i Ukraina her!

Nå varsler det amerikanske forsvaret at de står på terskelen til en ny våpenæra hvor USA foreløpig ligger bakpå. Derfor forseres nå utviklingen av hypersoniske våpen.

– Inntil nylig har det ikke vært noen reell driver for oss til å bruke den teknologien og sette den inn i et våpensystem. Behovet var ikke der. Nå er behovet der, og det er grunnen til at vi har en følelse av at det haster med å komme i gang med dette, bekrefter viseadmiral Johnny Wolfe, direktør for marinens strategiske systemprogram, overfor CNN.

Putins avskrekkingsstrategi i Østersjøen



Russlands president Vladimir Putin overvåker en militærøvelse i Vladivostok 6. september 2022. Les mer Lukk

Under Russlands angrepskrig mot nabolandet Ukraina skal de russiske styrkene ha brukt hypersoniske missiler, har BBC tidligere rapportert. Raketten som ble brukt var av typen Kinzhal og skal ha blitt avfyrt fra fly. Missilet skal ha hatt en rekkevidde på opp mot 2.000 kilometer.

Russland har allerede sendt flere krigsfly utstyrt med hypersoniske missiler til den russiske eksklaven Kaliningrad ved Østersjøen. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet vil flyene stå klare til aksjon døgnet rundt. Utplasseringen vurderes som en del av den russiske avskrekkingsstrategien.

Dagen før Russland invaderte Ukraina skal Russland ha testet hypersoniske våpen i farvannet mellom Norge og Svalbard, ifølge Barents Observer.

Også Nord-Korea ligger foran USA



Også Kina og Nord-Korea skal ha gjennomført utvikling og testing av hypersoniske våpen. I oktober gjennomførte det amerikanske forsvaret en vellykket testoppskyting av en rakett med komponenter for hypersonisk våpenutvikling.

For å unngå at USA havner mer på etterskudd i kappløpet med Kina og Russland om å utvikle den nye generasjon angrepsvåpen, økes nå den militære satsingen i USA markant.

– Hæren planlegger å stille med Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) neste år, noe som vil gjøre det til det første hypersoniske systemet som er satt opp av militæret, sier viseadmiral Johnny Wolfe.

I tillegg er både luftforsvaret og marinen i gang med å utvikle sine egne versjoner av våpenet.

– Vi gjør det ikke bare fordi de gjør det

Ifølge Tom Karako, direktør for Missile Defense Project ved Senter for strategiske og internasjonale studier i USA, har USA de siste årene nedprioritert forskning og utvikling rundt hypersoniske programmer de siste årene.

Men på grunn av at Kina og Russland tvert imot har økt investeringene i sine egne systemer, gjør nå USA alt de kan for å ta igjen forspranget.

– Vi gjør det ikke bare fordi de gjør det. Vi gjør det for spesielle militære behov. Du trenger den uforutsigbarheten, ikke bare hurtigheten. Ballistiske missiler gir deg hastigheten, men det er de hypersoniske gliderne og scramjetflyene som kombinerer hastigheten med manøvrerbarheten, påpeker Karako overfor CNN.

I en scramjet foregår forbrenningen i en supersonisk luftstrøm, noe som gjør at scramjet-en kan operere effektivt ved ekstremt høye hastigheter.

Hvor lang tid det vil ta før USA har tettet gapet til sine rivaliserende militærmakter Kina og Russland, er uvisst, men de nye uttalelsene tyder på at USA nå gjør alvor av sine planer.

Les også:Prestisjenederlag for USAs flyvåpen: Mislykket test av hypersonisk rakett