USA lemper på oljesanksjoner mot Venezuela etter framskritt i norskstøttede samtaler

USA lemper på oljerelaterte sanksjoner mot Venezuela og tillater at det amerikanske oljeselskapet Chevron gjenopptar noe av driften i Venezuela.

Representanter for Nicolás Maduros regjering og opposisjonen undertegnet avtalen i Mexico by på første dag av de politiske forhandlingene, tilrettelagt av Norge. Her er partene enige om å opprette et fond som skal styres av FN og håndtere den sosiale krisen Venezuela er rammet av.

Avtalen gir «håp for hele Latin-Amerika», sier Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard.

Samtalene har ligget på is i 15 måneder, men ble gjenopptatt lørdag – og avtalen beskrives som et gjennombrudd.

Politisk krise

Venezuela har lenge vært rammet av en politisk krise. Situasjonen ble forverret da Maduro utropte seg selv til vinner av et omstridt valg i 2018, til store protester fra opposisjonen, USA og en rekke andre land.

Den internasjonale innsatsen for å løse krisen i Venezuela har skutt fart etter Russlands invasjon av Ukraina. Krigen har ført til økt press på verdens energimarked, mens vestlige land er på jakt etter alternativer til russisk olje.

Finansdepartementet i Washington sier sanksjonslettelsene innebærer at Chevron kan gjenoppta begrenset oljeutvinning i Venezuela. Departementet sier videre at avtalen fra Mexico vil gagne hele det venezuelanske folk.

Store oljereserver

Venezuela har verdens største oljereserver, men befolkningen er likevel rammet av dyp fattigdom. FN anslår at rundt sju millioner mennesker har flyktet fra Venezuela de siste årene.

USA har i en tid signalisert at de kan være villige til å oppheve restriksjonene på amerikanske oljeselskapers drift i Venezuela.

Men USAs utenriksdepartement har insistert på at sanksjonene bare kan oppheves dersom Maduros regjering tar konkrete skritt i retning av å holde frie og rettferdige valg i landet.