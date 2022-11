Tre pågrepet etter hendelse på julemarked i England

NTB

Ingen ble skadd da en bil kjørte inn i en gate der det var julemarked i Congleton i Cheshire nord i England, ifølge politiet. Tre personer er pågrepet.

Det var en sølvfarget Volkswagen Golf som svingte ned i en område forbeholdt fotgjengere der markedet fant sted sent lørdag ettermiddag, ifølge politiet.

– Heldigvis ble ingen skadd i hendelsen, skriver politiet i Congleton i en uttalelse.

Bilen ble funnet forlatt kort tid senere. Tre menn ble pågrepet. Politiet er synlig på stedet for å gi trygghet til folk i området, opplyser politiet.

– Det var helt fryktelig. En bil kom hvinende ned High Street – som er full av boder og folk. Det er flere hundre personer her, folk med barn og hunder og mange handelsfolk, sa 58 år gamle Steve Brown til nettavisa Stoke on Trent Live, som er en del av regionsavisa The Sentinel.

Brown anslo at bilen kjørte «i minst 80 kilometer i timen». Ifølge ham løp folk etter bilføreren.