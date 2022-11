Cruisepassasjer reddet etter 15 timer i havet - et mirakel

Mannen ble meldt savnet fra skipet Carnival Valor da søsteren oppdaget at han ikke hadde dratt tilbake til lugaren. Her er skipet i Gulfport i Mississippi i 2020.

Redningsmannskapene kaller det et mirakel etter at en 28 år gammel cruisepassasjer ble funnet i live etter å ha tilbrakt opp mot 15 timer i Mexicogolfen.

28-åringen ble meldt savnet av søsteren etter at han hadde vært på baren på cruiseskipet «Carnival Valor». Han kom aldri tilbake til baren etter å ha vært en tur til toalettet sent onsdag kveld. Da søsteren forsto at han heller ikke hadde gått til lugaren, meldte hun ham savnet torsdag morgen, melder BBC.

Cruiseskipet var på vei mot Cozumel i Mexico etter å ha dratt fra New Orleans samme dag. Det ble sendt ut flere kystvaktsskip og helikopter for å finne den savnede mannen.

Oppdaget av fraktskip

Senere samme kveld kunne et fraktskip melde at de så en person i vannet, drøye 30 kilometer sør for Southwest Pass i Louisiana. Et kystvakt-helikopter ble sendt til området og klokken 20.25 torsdag kveld ble han plukket opp av vannet, fortsatt i live.

– Han virket å være lettere nedkjølt, i sjokk, dehydrert men tilstanden var overordnet stabil, sier Seth Gross ved kystvaktavdelingen USCG Heartland til lokale medier. Mannen ble fraktet til land for medisinsk behandling. Det er ikke kjent navn eller nasjonaliteten hans.

Kystvakten har også sluppet en video av øyeblikket mannen ble reddet:

Et «mirakel»

Kystvakten tror mannen har overlevd i vannet i minst 15 timer. Det skal ha vært om lag 20 grader i vannet over natten. Gross kaller det «et thanksgiving-mirakel» at han fortsatt var i live. Mannen ble plukket opp samme dag som mange amerikanere feirer festdagen Thanksgiving.

Rederiet Carnival Cruises sier i en uttalelse at de setter veldig pris på innsatsen til alle som bidro i redningsaksjonen, spesielt kystvakten og sjøfareren som oppdaget mannen i vannet.

Skipet snudde da mannen ble nevnt savnet i håp om å finne ham igjen. Etter at han ble reddet av kystvakten kunne skipet omsider fortsette ferden mot Cozumel.