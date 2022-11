Nye løfter om hjelp til Ukraina på årsdagen for sultkatastrofe

Mens hundretusener av ukrainere har vært uten strøm de siste dagene og mange har stått i kø for å sikre seg noen liter vann, markerer landet at det er 90 år siden sultkatastrofen holodomor – som mange mener var bevisst drevet fram av Josef Stalin – der flere millioner ukrainere døde. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

En rekke europeiske land har kommet med nye løfter om hjelp til Ukraina på 90-årsdagen for sultkatastrofen som rammet landet i Stalin-tiden.

Historikere anslår at så mange som ti millioner mennesker døde under det ukrainerne kaller holodomor – sultedøden – i 1932–33. Ukrainske myndigheter mener sultkatastrofen var en bevisst folkemordhandling utført av Josef Stalins sovjetregime.

På 90-årsdagen sier president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina vil fortsette å stå imot russiske angrep som den siste tiden har vært systematisk rettet mot landets kraftforsyning og ført til omfattende strømkutt.

– Ukrainerne har vært gjennom forferdelige ting. En gang forsøkte de å ødelegge oss med sult, nå er det kulde og mørke. Vi lar oss ikke knekke, sier Zelenskyj i en video han har delt i sosiale medier.

Holodomor har ført til bitter stemning mellom Ukraina og Russland lenge før krigen som pågår nå. Russland setter holodomor i sammenheng med hungersnød flere steder i Russland og Sentral-Asia på samme tid.

Lover mer hjelp

Statsministrene fra Polen og Litauen kom lørdag til Ukraina for samtaler med ukrainske myndigheter. Polens Mateusz Morawiecki «hedret minnet etter holodomor-ofrene» ved et minnesmerke i Kyiv, ifølge ukrainske grensevakter.

Også Belgias statsminister Alexander De Croo var i Kyiv, hans første besøk siden krigsutbruddet i februar. Ifølge nyhetsbyrået Belga kom han med løfter om ytterligere 34,7 millioner euro – drøyt 350 millioner kroner – i økonomisk hjelp.

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier i en video at han lover ytterligere 10 millioner euro i bistand for å støtte korneksporten fra Ukraina, som er rammet av krigen.

Forbereder folkemorduttalelse

Ifølge et forslag nyhetsbyrået AFP har sett, forbereder Tysklands nasjonalforsamling en uttalelse der de anerkjenner holodomor som et folkemord. I teksten står det at 3,5 millioner mennesker døde den vinteren, mens totalen altså kan være nesten tre ganger så høy.

På et toppmøte om korneksport sa Nato-sjef Jens Stoltenberg at Russland må stanse alle kamphandlinger og få slutt på den globale matkrisen krigen har ført til.

– For 90 år siden, tok kostet den forferdelige holodomor i Sovjetunionen millioner av ukrainske liv. I dag bruker Russland sult som våpen i krigen mot Ukraina og for å skape splittelse og ustabilitet i resten av verden, sa Stoltenberg.