USA sier deres base i Syria var mål for nytt rakettangrep

Flere hundre amerikanske soldater er fortsatt i Syria for å kjempe mot restene av ekstremistgruppen IS. Les mer Lukk

NTB

En base for amerikanske patruljer i Syria var fredag mål for et rakettangrep, opplyser USA. Dette er det tredje rakettangrepet på ni dager.