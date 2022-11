Slik spår amerikansk eks-general krigens nye fase

– Flere har spurt når krigen vil ende. Det er vanskelig å si, men det blir ikke snart, sier den amerikanske eks-generalen Mark Hertling.

Den tidligere generalen i USAs forsvar, Mark Hertling, har i en lengre Twitter-tråd tatt for seg krigens historie, og hvordan han tror den vil utvikle seg fremover.

Så langt deler Hertling krigen inn i tre faser. I den første fasen forsøkte Russland å styrte regjeringen i Kyiv. Den andre fasen omhandlet slitasje på begge sider, der både Russland og Ukraina kjempet for å styrke sitt personell, utstyr og ammunisjon.

I den tredje fasen fikk vi se Ukrainas styrker generere momentum.

Den fjerde fase

– Ukraina vil vinne denne krigen, og gjenvinne sitt territorium og sin suverenitet, sier den amerikanske eks-generalen Mark Hertling. Les mer Lukk

Nå er krigen på vei inn i sin fjerde fase, ifølge Hertling, som mener Russland nå forsøker å skape en «frossen konflikt».

– Dette gjør de for å skaffe seg en pause så de kan forsterke styrkene sine før neste angrep. Ukraina og Vesten bør ikke falle for dette trikset, skriver Hertling.

Den siste tiden har Ukrainas sivile infrastruktur blitt utsatt for en rekke russiske angrep, og flere hundretusener av ukrainere har vært uten strøm.

Hertling tror Moskvas styrker vil fortsette å fokusere på å angripe Ukrainsk infrastruktur i tiden som kommer.

– Ukrainas moral vil bli satt på prøve, skriver eks-generalen.

Lenge til slutten

De neste kampene mellom Russland og Ukraina i sør vil ifølge Hertling bli tøffe for Ukraina. Dette på grunn av ulendt terreng og lengre vei for forsyninger.

Han understreker viktigheten av å ikke falle for Russlands forsøk på å skape en frossen konflikt.

– Ukraina vil vinne denne krigen, og gjenvinne sitt territorium og sin suverenitet. Men det er mye kjemping i vente. Flere har spurt når krigen vil ende. Det er vanskelig å si, men det blir ikke snart, skriver Hertling.

Vil får mer hjelp av Iran

Iran vedkjente tidligere denne måneden at de faktisk har solgt droner til Russland. De presiserer derimot at handelen skal ha blitt utført i forkant av Russlands invasjon. Det har likevel vært spekulert i at Iran har distribuert både droner og våpen til Russland under krigen.

Hertling spår at Russland vil få mer hjelp av Iran i krigens neste fase.

– De vil få mer støtte fra Iran, og vil ta i bruk flere strategiske luftfartøy med langdistanse missiler, skriver Hertling.