Sverige, Finland og Tyrkia: Fremgang i Nato-forhandlingene

NTB

Representanter fra Sverige, Finland og Tyrkia møttes fredag i Stockholm om Nato-avtalen som ble inngått i sommer. Landene melder om fremgang i forhandlingene.

Ifølge en felles uttalelse har Sverige og Finland tatt skritt for å møte Tyrkias krav, melder Sveriges Radio.

– Det har vært en veldig god tone, og det er første gang vi har påpekt i en felles uttalelse at det er gjort fremskritt, sier Sveriges forhandlingsleder Oscar Stenström til Sveriges Radio.

Ifølge han har politiet og sikkerhetspolitiet i Sverige hatt en utveksling med kolleger i Tyrkia for å styrke arbeidet i møte med terrortrusselen rettet mot Tyrkia fra Kurdistans arbeiderparti PKK.

– Vi mener det er grunn til at Tyrkia sakte begynner å se på og gå mot en ratifisering av Sverige og Finland, sier Stenström.

Alle de andre Nato-landene bortsett fra Tyrkia og Ungarn har godkjent søknadene.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stilt seg på bakbeina i spørsmålet om Sverige og Finland skal innlemmes i Nato. Han har anklaget de to nordiske landene for å gi en trygg havn til kurdiske opprørere. Presidenten stiller derfor flere krav for å gå med på det, deriblant at svenskene utleverer en rekke personer som Tyrkia betegner som «terrorister».