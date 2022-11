Putin sier han deler smerten til russiske soldatmødre

Russlands president Vladimir Putin satte seg fredag ned med russiske soldatmødre for å si at han deler deres smerte etter at russiske soldater er drept i Ukraina-krigen. Foto: Mikhail Metzel / Sputnik / Kreml / AP / NTB

Russlands president Vladimir Putin møtte fredag russiske soldatmødre som har mistet sønnene sine i krigen i Ukraina.

– Jeg vil at dere skal vite at jeg personlig og hele landets lederskap deler deres smerte, sa Putin til mødrene i forkant av morsdagen som feires i Russland kommende søndag.

– Vi forstår at ingenting kan erstatte tapet av en sønn, et barn, sa han videre.

Det skjer samtidig som sinnet og frustrasjonen over mobiliseringskaoset og soldater som blir drept i Ukraina, vokser i Russland.

Regissert seanse

I den regisserte seansen i Putins residens deltok 17 kvinner. En av kvinnene bar et sort sjal for å markere tapet av sønnen. Putin sa at han kondolerte til kvinnen.

Statlige TV-kanaler sendte noen kritiske kommentarer fra mødrene. En av kvinnene kritiserte uniformene som de russiske soldatene har på seg. Både mannen og hennes to sønner deltar i krigen for Russland.

– Uniformene blir veldig raskt ubrukelige, skyttergravene er gjørmete og fuktige, påpeker hun i TV-innslaget.

En annen takker derimot Putin for at han «tar vare» på soldatmødre.

– Han vil ikke høre sannheten

Tidligere denne uken gikk komitéen for russiske soldatmødre (CSMR) ut mot Putins plan om å møte soldatmødre.

Talsperson for komitéen Valentina Melnikova spådde blant annet at Kreml kom til å håndplukke mødre og fylle på med plantede folk for å iscenesette Putins møte med «bekymrede familier».

Melnikova tror et møte med mødre og familier til mobiliserte soldater som offentlig har gått ut og kritisert mobiliseringer og kommer med krav, kan føre til forlegenhet for Putin.

– Han vil ikke høre sannheten, sa Melnikova tidligere denne uken.