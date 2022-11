EU-ministre møttes om migrasjonskrisen: – Behøver ikke være en giftig sak

NTB

EU-ministre som er ansvarlige for innvandring og migrasjon møttes fredag i Brussel for å snakke om migrasjonskrisen i Europa. – Godt møte, var oppsummeringen.

– Innvandringssituasjonen er svært komplisert i hvert hjørne av Europa. Vi er nødt til å ha både kortsiktige og langsiktige tiltak for å få bukt med situasjonen, sa Tsjekkias innenriksminister Vít Rakušan på en pressekonferanse fredag kveld.

På kort sikt vil EU-ministrene blant annet forbedre og intensivere samarbeidet med utviklingsland, kampen mot menneskesmugling, begrense ankomsten ved grensene, styrke grensebeskyttelse og øke målrettet finansiell støtte til enkelte land.

På lang sikt vil ministrene utvikle EUs migrasjons- og asylpolitikk. De stiller seg bak EU-kommisjonens plan fra mandag. Den tar sikte på å møte de mest presserende og pågående utfordringene knyttet til den sentrale middelhavsruten.

Rakušan minner også om at flyktningkrisen i Europa kan forverres ytterligere av krigen i Ukraina.

– Godt møte

– Dagens møte har vist oss at innvandringssituasjonen ikke behøver å være en giftig sak for Europa, sier EU-kommisjonens visepresident Margarítis Schinás.

Både Rakušan og Schinás takker ministrene for samtalene og sier at det var et konstruktivt møte som samlet de europeiske landene om saken.

Ocean Viking-bråk

Møtet var et resultat av en hasteinnkalling i forrige uke fra EU-presidentskapet.

Bakgrunnen er striden mellom Frankrike og Italia om hvem som hadde ansvaret for å ta hånd om 234 mennesker som ble plukket opp av det norskflaggede redningsfartøyet Ocean Viking.

Italia nektet tidligere i november skipet å legge til kai, til tross for at det hadde plukket opp en rekke migranter utenfor landets kyst. Det endte med at skipet la til kai i Frankrike. 20 av menneskene som ble reddet om bord på Ocean Viking, skal få komme til Norge, ifølge regjeringen.

– Norge har ikke noe ansvar

Norge var representert av statssekretær Astrid Bergmål (Ap) på møtet i Brussel.

– Vi har ikke vært inne på enkelthendelser eller enkeltskip i dag. Men fra Norges del var jeg tydelig på, på generelt grunnlag, at Norge har ikke noe ansvar for flyktninger som tas opp på skip som har norsk flagg, sier Bergmål i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK.

Et stigende antall ankomster over Middelhavet har ført til økt spenning mellom EU-landene. I 2022 har over 94.000 migranter ankommet Italia over Middelhavet, mot 67.000 i 2021, viser tall fra FNs migrasjonsorganisasjon (IOM).