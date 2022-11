Russiske raketter hagler over nylig frigjorte Kherson

NTB

Minst 15 personer er drept, over 50 er såret og sykehuset har måttet evakuere. Den nylig frigjorte ukrainske byen Kherson rammes av voldsomme russiske angrep.

Natt til fredag lå Natalja Kristenko død under et teppe i timevis i døråpningen til leilighetsbygningen der hun bodde.

Det var torsdag kveld at 62-åringen og mannen var ute og gikk utenfor hjemmet sitt i Kherson da bygningen ble rammet av et russisk angrep. Hun døde momentant, og ektemannen døde timer senere på sykehuset av indre blødninger.

– Russerne tok de to viktigste menneskene i livet mitt fra meg, sier ekteparets datter Lilja Kristenko (38) til nyhetsbyrået AP fredag.

Flodbølge av raketter

De siste par dagene har russiske styrker trappet opp angrepene mot byen de nylig forlot. I midten av november trakk de seg ut av Kherson etter en ukrainsk motoffensiv. Byen hadde da vært under russisk okkupasjon i åtte måneder.

Russland har imidlertid stadig holdt på posisjoner på den andre siden av elven Dnipro og utfører angrep derfra.

Natt til fredag ble ti personer drept og mer enn 50 såret i russiske angrep i byen, ifølge guvernør Jaroslav Janusjevytsj. I tillegg ble en høyblokk satt i brann som følge av angrepet.

Halyna Lugova, lederen for den militære administrasjonen i Kherson, sier at 15 personer ble drept og 35 såret, deriblant et barn, i russiske angrep fredag. Hun forteller at flere boliger og høyhus ble skadd i angrepene.

Fredag ettermiddag melder Janusjevytsj at sykehuset i Kherson har evakuert pasienter på grunn av konstante angrep fra Russland. Han legger til at barn ved ett av de regionale sykehusene blir fraktet til sykehusene i naboregionen Mykolajiv.

En kvinne ble såret i russiske angrep torsdag kveld. Ti personer døde og mer enn 50 ble såret i angrepene i Kherson. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB Les mer Lukk

Energien i Ukraina strupte

Ukrainske soldater i nærheten av Kherson-regionen har advart om at byen kunne bli angrepet av Russland da de russiske styrkene har gravd seg ned på østsiden av Dnipro-elven.

Angrepene denne uken skjer etter at russiske styrker har bombardert Ukrainas strømnett og annen kritisk infrastruktur. Ifølge ukrainske myndigheter har over 50 prosent av landets energianlegg blitt skadd i angrepene.

Etter at Kristenkos foreldre ble påkjørt, prøvde hun å ringe en ambulanse, men det var ikke noe telefonnettverk, sier hun.

Befolkningsfall

Utenfor beskutte leilighetsbygg i Kherson plukket beboere opp vrakrester og forsøkte å finne savnede mens ambulansene var på vei.

– Alle land må gjøre noe med dette fordi det er ikke normalt. Det er ingen hær her, heller ingen soldater. Det bor bare folk her, men de skyter likevel, sier Ivan Masjkarynets, en mann i 20-årene som var hjemme da leilighetsbygningen han bor i, ble truffet av russiske raketter.

Khersons befolkning har sunket fra 300.000 innbyggere før krigen, til rundt 80.000. Regjeringen har sagt at de vil hjelpe folk å evakuere, men mange sier at de ikke har noe sted å reise.