Minst tre drept i to skoleskytinger i Brasil

NTB

Minst tre mennesker ble drept og elleve såret da en væpnet mann åpnet ild mot to skoler i byen Aracruz i delstaten Espírito Santo sørøst i Brasil.

Blant de drepte var ei tenåringsjente, opplyser byens ordfører Luis Carlos Coutinho til radiokanalen CBN fredag. Han forteller at én væpnet mann åpnet ild mot flere lærere da en gruppe «kriminelle» først angrep en skole fredag morgen. Her ble to kvinner drept og ni personer såret.

Den samme gruppen gikk deretter videre til en annen skole, der den samme væpnede mannen drepte ei tenåringsjente og såret to personer, ifølge Carlos Coutinho. Motivet for drapene er ikke kjent.

Angrep mot skoler er relativt sjelden i Brasil, der våpenkriminaliteten ellers er høy.

Landet opplevde sin hittil verste skoleskyting i 2011. Den gang ble tolv barn drept i Realengo i utkanten av Rio de Janeiro. Gjerningsmannen hadde tidligere vært elev ved barneskolen.