Spionsiktet i Sverige anklages for bånd til russiske GRU

Den spionsiktede mannen og hans advokat Ulrika Borg under fredagens fengslingsmøte i Stockholm tingrett. Foto: Anders Humlebo / TT / NTB

NTB

En russiskfødt mann i 60-årene er i Stockholm tingrett varetektsfengslet i en måned, siktet for grov etterretningsvirksomhet mot Sverige og USA.

– Han er mistenkt for å ha anskaffet avansert informasjon om teknologi og gitt det til GRU for å bygge opp den russiske krigsmakten, sier Daniel Stenling, sikkerhetspolitiet Säpos sjef for kontraspionasje.

Mannen ble pågrepet sammen med sin kone i en storstilt politiaksjon i grålysningen tirsdag. Spesialpoliti firte seg ned fra to av forsvarets helikoptre da de slo til mot parets villa i stockholmsområdet.

Mannen nekter straffskyld, men ble fredag varetektsfengslet i en måned.

Säpo har ikke identifisert de siktede, men paret som bor på adressen, er i 60-årene og født i Russland. De innvandret til Sverige ved årtusenskiftet og ble svenske statsborgere drøyt ti år senere.

Spionasje og russiske militærbånd

– Tingretten godkjente min begjæring om varetektsfengsling, grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige og grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot fremmed makt, sier aktor Henrik Olin til nyhetsbyrået TT.

Fremmed makt i denne sammenhengen betyr USA. De svenske etterforskerne samarbeider derfor med FBI.

– Det jeg kan si generelt er at det handler om innhenting av teknologi til militærindustrien, sier Olin.

Forbrytelsene mot fremmed makt skal ha skjedd i Sverige, ifølge Stenling, som ikke vil si hva slags informasjon det dreier seg om eller hvordan mannen skal ha fått tak i den.

Kona løslatt

Säpo mener mannen med konas medvirkning har drevet spionasje mot Sverige i nesten ti år, fra 1. juli 2014 fram til dagen de ble pågrepet. I tillegg anklages de for spionasje mot USA siden 1. januar 2013.

Kona, som er siktet for medvirkning til grov spionasje, ble torsdag løslatt, men siktelsen mot henne opprettholdes. Også hun nekter straffskyld.

Etter et fengslingsmøte som varte i halvannen time, besluttet tingretten fredag altså å varetektsfengsle mannen.

Drev teknologiselskap

Paret mistenkes for ha brukt et teknologiselskap de drev til å spionere på sensitive mål. Ifølge opplysninger Aftonbladet har samlet inn, er den reelle hovedmannen bak selskapet trolig en russisk mann med forsvarsbakgrunn som høyst sannsynlig er oberst i den militære russiske etterretningstjenesten GRU.

– Vi ser veldig alvorlig på dette. Vi skal ikke bli en plattform for innhenting av teknologi som de ikke har. Det kan handle om informasjon for å kunne modernisere og skape avanserte våpensystem, sier Stenling.

«Antirussisk hysteri»

På spørsmål om hvorfor Säpo ikke har stoppet paret tidligere hvis forbrytelsene har pågått siden 2014, svarer Säpo-toppen:

– Det er kjempevanskelig å svare på hvorfor vi ikke har lyktes. Det er en vanskelig virksomhet å oppdage. De personene som begår slike forbrytelser, er trent til å ikke bli oppdaget. Det er umulig å oppdage alt.

Russlands utenriksdepartement beskrev torsdag omtalen av saken som et uttrykk for antirussisk hysteri.

– Etter vårt syn er rapporteringen om dette i svenske medier en del av et bredere antirussisk hysteri i den vestlige verden. Den russofobiske kampanjen har utviklet seg til en spionmani i visse land, sa talsperson Maria Zakharova.