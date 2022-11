Spiontiltalte brødre nektet straffskyld da saken startet

Aktor Mats Ljungqvist (til høyre) sier saken mot de iranskfødte brødrene er unik på mange måter og at Sverige ikke har stått overfor en lignende sak på 20 år. Tegning: Anders Humlebo / TT / NTB Les mer Lukk

NTB

Iranskfødte Peyman og Payam Kia nektet for a ha gjort noe ulovlig da de møtte i retten i Stockholm. De risikerer livstids fengsel for ha spionert for Russland.