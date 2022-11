Kina vil bygge atomdrevet månebase

NTB

Kina planlegger å bygge en atomdrevet base på månen i årene fram til 2028 og deretter stasjonere mennesker der.

Basen skal ferdigstilles i løpet av tre ubemannede månereiser og skal trolig få strøm fra et lite kjernekraftverk, skriver Bloomberg og viser til den kinesiske nettavisen Caixin.

I et intervju med TV-kanalen CCTV sier sjefingeniøren for Kinas måneprogram at landet trolig vil sende mennesker til månen i løpet av de kommende ti årene.

Kina har tatt opp kampen om hegemoniet i verdensrommet med USA og Russland og holder på å fullføre byggingen av en egen romstasjon, Tiangong.