Ny russisk lov strammer inn ytterligere mot skeive

Russlands nasjonalforsamling har vedtatt en lov som blant annet forbyr all positiv framstilling av forhold mellom to av samme kjønn.

Det mye omtalte forrige lovforbudet på dette området gjaldt kun uttalelser og framstillinger overfor barn. Nå gjelder det også voksne, og alle slags medier fra bøker og film til sosiale nettverk.

Kinofilmer kan nektes distribusjonslisens dersom rettsvesenet kommer fram til at de «fremmer ikke-tradisjonelle seksuelle forhold.»

I tillegg er loven strammet inn for barn og unge: Det er nå forbudt å informere mindreårige om kjønnsskifte i et positivt lys. Ifølge BBC kalles loven et «svar til Blinken», etter at USAs utenriksminister Antony Blinken kritiserte forslaget som et «hardt slag mot ytringsfriheten».

Aktivister har lenge advart mot innstrammingen av loven, og frykter ytterligere diskriminering mot skeive i Russland.

Flere forlag har uttrykt bekymring, og frykter at til og med objektive historiske referanser nå kan bli sensurert. Mange kritiske artister og kulturarbeidere har imidlertid allerede forlatt Russland.

De som bryter den nye loven risikerer strenge straffer: Enkeltindivider kan få bøter på opp til 200.000 rubler (drøyt 33.000 kroner), bedrifter og organisasjoner opp til 5 millioner rubler. Utlendinger risikerer utvisning om de bryter loven.