Hetebølgene i Europa kan ha krevd tusenvis av liv

NTB

Sommeren i Europa i år var den varmeste noensinne. Det førte trolig til en overdødelighet på mer enn 20.000 dødsfall, viser tall fra flere land.

Overdødeligheten, differansen mellom antall dødsfall i en gitt periode målt opp mot det historiske gjennomsnittet for perioden, var særlig forhøyet hetebølgene som rammet Vest-Europa mellom juni og august, melder Bloomberg.

Ifølge EUs klimaovervåking Copernicus var årets tre sommermåneder tidenes varmeste, og det ble registrert nye temperaturrekorder i Spania, med 44 grader i både Sevilla og Cordoba, og i Storbritannia, 40,3 grader.

Bare i Frankrike anslås det at overdødeligheten var på 10.000 dødsfall i varmen i sommer. En firedel av dem inntraff under de tre hetebølgene, går det fram av tall fra helsemyndigheten SPF. I de hardest rammede regionene var overdødeligheten på mer enn 20 prosent.

I både Tyskland og Spania regnes overdødeligheten tilknyttet varmen på drøyt 4.500 mennesker, mens den knyttes til rundt 3.200 dødsfall i England og Wales.

– Hetebølger er en av de største farene klimaendringene fører med seg. Høye temperaturer er årlig årsak til tusenvis av dødsfall rundt om i verden, og mange blir underrapportert, mener førstelektor Friederike Otto i klimaforskning ved Grantham Institute for Climate Change and the Environment i London til Bloomerg.

Høye temperaturer kan bli dødelige ved å føre til heteslag, som skader hjernen, nyrene og andre organer, men det kan også føre til blant annet hjertesvikt eller pusteproblemer, skriver Reuters.

Stipendiat Eunice Lo, som forsker på klimaendringer og helse ved University of Bristol, sier til samme nettsted at hetebølgene blir både mer hyppige og mer intense i takt med at jorda varmes opp.