Egypt benåder politiske fanger

Egypt vil løslate minst 30 politiske fanger. Landet har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene og dette er den siste i en rekke slike masseløslatelser

Det er ikke kjent hvem fangene er, og heller ikke hvor mange av dem som allerede har blitt løslatt.

Siden 2013 har egyptiske myndigheter fengslet tusenvis av regimekritikere og opposisjonelle. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch anslo i 2019 at det var 60.000 politiske fanger i landet, og at mange av disse var blitt fengslet uten rettssak.

Det ble oppmerksomhet rundt menneskerettssituasjonen i landet i forbindelse med at det var vertskap for klimatoppmøtet COP27, da den fengslede dissidenten Alaa Abdel-Fattah, som var sentral i demokratiopprøret i 2011, intensiverte sultestreiken sin og sluttet å både spise og drikke.

En rekke utenlandske ledere samt menneskerettstopper har krevd at han blir løslatt, uten at det har hjulpet. Familien opplyste forrige uke at sultestreiken var avsluttet.