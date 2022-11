Grønland bytter tidssone

NTB

Grønlands folkevalgte har bestemt at øya skal få ny tidssone som ligger en time nærmere europeisk tid.

Endringen trer i kraft ved at klokka stilles en time fram for sommertid i mars, og deretter ikke stilles til vintertid i oktober. Tidsforskjellen til blant andre Danmark og Norge blir da på tre timer, like mye som til østkysten av USA.

Flere politikere har uttrykt bekymring for at den nye tidssonen vil være en annen enn den man rent geografisk burde ha, og at dette kan gå ut over folkehelsa.

Derfor skal politikerne følge med på pågående forskning på unges søvn på Island, der tidssonen også er blitt forskjøvet. Et større prosjekt på Island ventes å være ferdig i 2024.

Amerikanske baser på øya trenger ikke bytte tidssone, har det grønlandske parlamentet bestemt. (©NTB)