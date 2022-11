Retten til abort skrives inn i den franske grunnloven

Nasjonalforsamlingen i Frankrike stemte torsdag for at retten til abort skal skrives inn i grunnloven.

NTB

Politikere fra venstresiden og den regjerende koalisjonen hadde forhandlet fram et kompromissutkast i forkant av avstemningen torsdag, som gjorde at forslaget ble vedtatt med et stort flertall.

– Loven garanterer effektivitet og lik mulighet til å frivillig avbryte et svangerskap, heter det i den foreslåtte paragrafen i grunnloven.

Totalt 337 parlamentsmedlemmer stemte for forslaget. Kun 32 stemte imot. Den franske nasjonalforsamlingen har totalt 577 folkevalgte representanter.

Loven skal nå behandles i senatet. Abortavstemningen i Frankrike ses på som en direkte konsekvens av kontroversielle endringer i abortlovene i USA, Ungarn og Polen.

Abort har vært lovlig i Frankrike siden 1974.