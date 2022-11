Elon Musk vil gi «amnesti» til utestengte Twitter-brukere

NTB

Eksperter er bekymret for økt trakassering, flere hatytringer og mer feilinformasjon på Twitter etter at Musk sa han ville gi amnesti til suspenderte kontoer.

Milliardærens kunngjøring kommer etter at han publiserte en spørreundersøkelse på sin egen Twitter-konto hvor han ba folk om å stemme over gjenopprettingen av kontoer som ikke har «brutt loven eller vært engasjert i grov spam».

Der stemte 72 prosent ja.

– Folket har talt. Amnesti begynner neste uke. Vox populi, Vox dei, tvitret Musk med en latinsk setning som oversettes til «folkets stemme, Guds stemme».

Falske kontoer

Musk brukte den samme latinske frasen forrige helg da han publiserte en lignende spørreundersøkelse. Den dreide seg om å la USAs tidligere president Donald Trump få komme tilbake på plattformen, noe han fikk etter at 51,8 prosent stemte ja.

Nettavstemninger slik den Musk brukte, er ikke vitenskapelige og kan lett påvirkes av falske kontoer og roboter, ifølge AP.

I tillegg er det sannsynlig at mange av Musks 118 millioner følgere og Twitters 450 millioner aktive månedlige brukere, ikke så avstemningsspørsmålet.

Flere myndigheter og eksperter er bekymret for at Twitter under Musk kan bli en plattform fylt av hatytringer som følge av manglende monitorering. Les mer Lukk

Bekymret for hatytringer

Flere myndigheter er bekymret for hva det vil bety dersom Musk faktisk innfører et slikt generelt «amnesti» for suspenderte Twitter-brukere. Kritikere tror det kan føre til økte hatytringer på plattformen.

Stengingen av Twitters kontor i Brussel denne uken har utløst uro i EU om hvorvidt den sosiale plattformen vil klare å overholde unionens strenge regler om innhold på nett.

– Vi er bekymret for beslutningen om å ha færre og færre folk som jobber i selskapet, sa EUs justiskommissær Didier Reynders til journalister i Dublin, der Twitter og andre amerikanske teknologiselskaper har sitt europeiske hovedkvarter.

– Når det er gjelder hatytringer, er jeg sikker på at vi trenger menneskelige ressurser, la han til.

Kan skremme Google og Apple

De to personene som hadde ansvaret for Twitters politikk for digital publisering i Europa, forlot selskapet i forrige uke som de to siste, opplyser fem personer med kjennskap til saken til Financial Times.

Det er også bekymring for at teknologigigantene Apple og Google kan bli skremt til å utestenge Twitter fra sine mobilappbutikker på grunn av innholdsproblemer.

Musk har sparket en rekke ansatte i Twitter siden han overtok den innflytelsesrike plattformen i oktober for en prislapp på 44 milliarder dollar.