Klimaaktivister aksjonerte på Berlin-flyplass

NTB

Klimaaktivister tok seg inn på rullebanen ved Brandenburg lufthavn i Berlin i Tyskland, noe som førte til stans i flytrafikken, opplyser flyplassen.

Noen av aktivistene hevder å ha limt seg fast i asfalten, mens andre syklet rundt på rullebanen torsdag ettermiddag.

Aktivistgruppa Letzte Generation (siste generasjon) står bak aksjonen, som de strømmet direkte på Twitter, skriver Berliner Zeitung.

Begge rullebaner ble stengt. Klokka 18.30 opplyste flyplassen på sin Facebook- side at flytrafikken var gjenopptatt, men med forsinkelser.

Politiet bekrefter at flere personer tok seg inn på flyplassområdet og at enkelte av dem limte seg fast.

Aktivistene ber folk slutte å reise med fly og krever at regjeringen slutter å subsidiere flybransjen.

En talsperson for flyplassen sier til Reuters at rullebanene forble stengt en stund etter at politiet hadde pågrepet aktivistene. Årsaken var at flyplassens ansatte ville utelukke at flere personer var igjen på rullebanen.