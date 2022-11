FNs menneskerettsråd beordrer internasjonal gransking av Irans maktbruk mot demonstranter

Irans utsending i FNs menneskerettsråd, Khadijeh Karimi, tok kraftig til motmæle under møtet i Genève torsdag og sa at de vestlige land manglet moralsk troverdighet.

NTB

FNs menneskerettighetsråd har besluttet å iverksette en internasjonal etterforskning av maktbruken mot fredelige demonstranter i Iran.

Rådets 47 medlemsland var torsdag samlet til et ekstraordinært møte for å diskutere menneskerettighetenes kår i Iran.

25 medlemsland stemte for et forslag om å starte gransking. 6 stemte imot, mens 16 land avsto fra å stemme. Vedtaket betyr at det skal opprettes en internasjonal kommisjon som skal granske alle menneskerettsbrudd knyttes til iranske sikkerhetsstyrkers håndtering av de pågående protestene.

«Menneskerettskrise»

– Jeg ber myndighetene om å umiddelbart stanse bruken av vold og trakassering mot fredelige demonstranter, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, da han åpnet møtet i Genève.

– Den unødvendige og uforholdsmessige maktbruken må ta slutt, sa Turk og advarte om at Iran står midt i en «fullskala menneskerettskrise».

Rundt 14.000 personer, inkludert barn, har så langt blitt arrestert i løpet av høstens protestbølge i Iran, opplyste han videre.

Protester fra Iran

Iran tok kraftig til motmæle under møtet og sa at de vestlige land manglet moralsk troverdighet.

– USA og europeiske land som tok initiativ til dette møtet, har verken moralsk troverdighet til å belære andre land om menneskerettigheter eller innkalle til noen spesialsesjon om Iran, sa representanten for visepresidenten for kvinner og familiepolitikk i Iran, Khadijeh Karimi, under møtet.

Tyskland og Island tok initiativ til møtet etter to måneder med demonstrasjoner mot det iranske regimet.

I over to måneder har det over hele Iran vært en bølge av demonstrasjoner mot presteregimet i kjølvannet av at en ung kvinne døde i moralpolitiets varetekt. Myndighetene har svart på protestene på en svært brutal måte, og så langt har 416 mennesker blitt drept, ifølge aktivistgruppa Iran Human Rights.