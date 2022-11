Russiske mødre raser mot Vladimir Putin: – Er du mann, eller ikke?

Mødrene til mobiliserte russiske soldater frykter Putins møte med bekymrede russiske mødre vil bli iscenesatt. De mener Putin er for feig til å møte de ekte familiene.

Flere russere har reagert og tatt til motmæle etter at Russlands president Vladimir Putin og Kreml annonserte den delvise mobiliseringen i september. 300.000 reservister har blitt innkalt og sendt til Ukraina, og igjen sitter bekymrede familier som er redd for at de aldri får se sønnene eller ektemennene sine igjen.

Rapporter om at soldatene får dårlig opplæring og gammelt utstyr før de sendes ut i krigen, samt store tapstall, har fått flere familier til å be Putin gripe inn, skriver The Guardian.

Meningsmålinger viser også at støtten til krigen har sunket etter mobiliseringen, og akkurat mobiliseringen får en del av skylden.

Derfor har Kreml nå tatt grep, og har annonsert at Putin skal møte noen av de bekymrede mødrene for å dempe frykten deres.

Frykter iscenesatt møte

Tiltaket blir sett på som et forsøk på å beskytte bildet av Putin, mener Denis Volkov, direktør for Levada-senteret, et uavhengig meningsmålingsbyrå i Moskva. Putin har til tider blitt anklaget for å være i utakt med folket og latterliggjort for å gjemme seg i bunkeren sin.

Det har også dukket opp spørsmål om Putin faktisk vil møte ekte familier, eller om det vil bli iscenesatt.

Valentina Melnikova, talsperson for komitéen for russiske soldatmødre (CSMR), forteller til The Guardian at hun ikke har blitt kontaktet av Kreml.

Russiske rekrutter tar et tog på en jernbanestasjon i Prudboj, Volgograd-regionen i Russland. Les mer Lukk

Hun tror Kreml kommer til å håndplukke mødre og til og med fylle på med plantede folk for å iscenesette Putins møte med «bekymrede familier».

Årsaken tror Melnikova er et møte med mødrene og familiene til mobiliserte soldater som offentlig har gått ut og kritisert mobiliseringer og kommer med krav, kan føre til forlegenhet for Putin. Hun viser til møtet hans i 2000 med slektningene til døde sjømenn på atomubåten Kursk, som endte med at Putin ble hetset offentlig.

– Det var en skikkelig skandale. Jeg tror at han etter det ikke har møtt de ekte slektninger av soldater. Han vil ikke høre sannheten. Og han kan ikke kontrollere seg selv, sier hun.

– Er du en mann, eller ikke Putin?

Melnikova er ikke alene om å frykte et iscenesatt møte mellom soldatmødre og Putin.

Olga Tsukanova, en av lederne for rådet for mødre og koner til russiske soldater, anklager presidenten for å gjemme seg for publikum.

Er du en mann, eller ikke Putin? spør en russisk soldatmor. Les mer Lukk

– Vladimir Vladimirovich Putin, er du en mann eller ikke? Har du mot til å se oss i øynene, ikke med håndplukkede kvinner og mødre i lomma, men med ekte kvinner, som har reist fra forskjellige byer hit for å møte deg? sier Tsukanova i en videoblogg som har blitt plukket opp av flere uavhengige russiske medier.

Rådet har sendt en begjæring til den russiske regjeringen hvor de ber de stoppe mobiliseringen og returnere menn fra fronten.

– Vi venter på svaret ditt! Eller vil du gjemme deg igjen? legger Tsukanova til.