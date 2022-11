Amazon-arbeidere planlegger streik på Black Friday

Black Friday er en av de største handledagene i året – også på nett – men for Amazon er det også dagen da ansatte i en rekke land har varslet streik for bedre lønn og arbeidsvilkår. Illustrasjonsfoto: Steven Senne / AP / NTB

NTB

Tusenvis av Amazon-ansatte i rundt 40 land planlegger å streike førstkommende fredag, på årets kanskje største kjøpefest, Black Friday.

De ansatte krever bedre arbeidsvilkår og høyere lønn for å takle det økte prisnivået, skriver Bloomberg.

Fagforeninger i USA, Storbritannia, India, Japan, Australia og Sør-Afrika er blant dem som er med på fellesaksjonen «Make Amazon pay» (Tving Amazon til å betale). Også miljø- og menneskerettsorganisasjoner støtter kampanjen.

– Det er på tide at teknologigiganten umiddelbart avslutter sin avskyelige og farlige atferd og i stede følger loven og forhandler med de ansatte, som vil forbedre jobbsituasjonen sin, sier generalsekretær Christy Hoffman i fagforeningen UNI Global Union.

Amazon, som er verdens største netthandelsplattform, har en lang historie med konflikter med fagforeninger og ansatte om arbeidsforhold.

Selskapets talsperson David Nieberg erkjenner at Amazon ikke er prefekt, men sier de gjør mye for å bedre forholdene for sin ansatte og for miljøet.