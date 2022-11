Russland avviser blankt spionsak i Sverige

Russlands UD betegner spionsaken fra Sverige med to pågrepne russiske statsborgere som antirussisk hysteri.

Utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sa torsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Interfax, at Russland ikke har fått noen informasjon om denne saken fra svenske myndigheter.

– Etter vårt syn er rapporteringen om dette i svenske medier en del av et bredere antirussisk hysteri i den vestlige verden. Den russofobiske kampanjen har utviklet seg til en spionmani i visse land, sa Zakharova.

Slo til mot villa

Svensk politi med støtte av helikoptre fra forsvaret slo tirsdag til mot en villa i utkanten av Stockholm. Et russisk par i 60-årsalderen ble pågrepet.

De er mistenkt for å ha drevet ulovlig etterretningsvirksomhet, respektive medvirkning til dette, i en tiårsperiode. Begge avviser mistanken.

Russisk ektepar

Mannen er ifølge avisene siktet for å ha drevet ulovlig etterretning mot Sverige og mot andre land, mens kona er siktet for medvirkning. Ytterligere en person er tatt inn til avhør. Virksomheten skal ha pågått i nærmere ti år.

Aftonbladet skriver at de pågrepne er et russisk ektepar i 60-årene som har levd et vanlig liv i den svenske hovedstaden siden de innvandret dit like før årtusenskiftet. Expressen skriver at de begge to er fra Moskva, og at de giftet seg i 1994. De har en sønn som står registrert på samme adresse, ifølge avisa.

Kvinnen skal også ha en datter fra et tidligere ekteskap, også hun bosatt i Stockholm-området.

Politiet må innen fredag begjære dem fengslet, ellers blir de satt fri.