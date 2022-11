Ungarn gir milliardbidrag til Ukraina etter å ha gått mot felles EU-støtte

NTB

Ungarn, som har gått mot en bistandspakke fra EU til Ukraina, velger heller å gi milliardhjelp direkte til det krigsherjede landet.

Regjeringen i Ungarn sier torsdag at landet vil gi 187 millioner euro – rundt 1,85 milliarder kroner – til Ukraina. Bistandsløftet kommer etter at den ungarske regjeringen har motarbeidet et forslag om en større hjelpepakke på 18 milliarder euro fra EU for neste år.

– Vi vil gi Ukraina 187 millioner euro – som ville vært Ungarns andel – bilateralt i stedet for gjennom en nytt felles EU-lån, skriver en talsperson for statsminister Viktor Orban på Twitter.

Orban har i sine tolv år ved makten flere ganger lagt ned veto eller truet med veto mot en rekke felles EU-tiltak. Uviljen til å være med på en felles lånefinansiert hjelpepakke har ført til nye anklager om at landet undergraver samholdet i EU.

Fra Brussel kommer anklager om utpressing, samtidig som EU holder tilbake milliardoverføringer til Ungarn på grunn av misnøye med landets innsats mot korrupsjon og mislighold av EU-midler.