EU-land krever skjerpet gasspristak før krisemøte

NTB

Hellas og Malta er blant landene som reagerer kraftig på EU-kommisjonens foreslåtte gasspristak. Misnøyen kan sette en stopper også for andre energikrisetiltak.

– Et pristak på 275 euro er ikke egentlig et pristak, slo den greske energiministeren Kostas Skrekas fast på vei inn til det ekstraordinære energiministermøtet tidlig torsdag morgen.

Hellas er ett av mange EU-land som i lang tid har krevd et pristak på gass for å dempe den voldsomme prisveksten i Europa. Det er stormakten Tyskland svært skeptisk til.

Tidligere denne uken prøvde kommisjonen å komme kritikken i møte ved å legge fram et forslag til et pristak på deler av gasshandelen på 275 euro per megawattime.

Tviler på effekten

Det vil ikke ha noen effekt, konkluderer Skrekas.

– Vi trenger et pristak som er mer realistisk. Selv i perioden der gassprisen var skyhøy, ville ikke dette pristaket blitt utløst, sier Skrekas.

Heller ikke Malta er fornøyd.

– Dette er definitivt ikke det vi har bedt om. Forslaget som er lagt på bordet tjener ikke formålet, sier Maltas energiminister Miriam Dalli.

Skrekas vil ikke svare på om Hellas kommer til å blokkere kommisjonens forslag i dagens krisemøte, men sier at han forventer at pristaket senkes til 150–200 euro.

– Vi kjøper den dyreste gassen i verden, og det er det ingen grunn til. Vi må reagere så fort som mulig. Vi kan ikke fortsette å miste tid, sier han.

Fyrig debatt

– Jeg forventer at dagens debatt blir ganske så opphetet, sier Tsjekkias næringsminister Jozef Sikela på vei inn til møtet.

– Jeg har sett i mediene hvilke følelsesmessige reaksjoner dette forslaget har vekket, legger han til.

Foruten kommisjonens pristak-modell, skal energiministrene også prøve å bli enige om en rekke andre energitiltak på torsdagens møte. Både felles innkjøp av gass og raskere saksbehandling for fornybare energiprosjekter står på agendaen.

Men den sterke uenigheten om pristak kan sette en stopper for felles konklusjoner også her.

– Vi får se hvordan diskusjonen på gass blir senere i dag, men for noen land henger disse forslagene sammen, sier statssekretær Daniel Liljeberg i det svenske energidepartementet.

Bomberegn i Ukraina

Også Ukrainas energiminister Herman Halushchenko deltar digitalt på dagens krisemøte.

Ukraina ble onsdag rammet av en ny bølge russiske rakettangrep som førte til at langt på vei de fleste husstandene i landet mistet strømmen. FNs sikkerhetsråd ble samme kveld innkalt til hastemøte.

– Vi skal diskutere hvordan vi kan hjelpe Ukraina og Moldova, som er knyttet til det ukrainske nettet og som også er offer for Russlands barbariske oppførsel, sier Sikela.

– Situasjonen i Europa er ekstremt alvorlig. Folk dør og millioner av mennesker mangler elektrisitet, lys og oppvarming, sier han.