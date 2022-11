Ny koronatopp i Kina

En vakt i beskyttelsesdrakt passer på en inngang til et nabolag i Beijing. Det ble registrert en toppnotering av nye koronatilfeller i landet onsdag. Foto: Andy Wong / AP / NTB

NTB

Det ble registrert 31.454 nye smittetilfeller i Kina onsdag, siterer AFP landets helsemyndigheter på. Det er en ny toppnotering.

Av de nye smittetilfellene, var 27.517 asymptomatiske, ifølge helsemyndighetene.

Landets myndigheter forsøker å stanse smittespredningen med omfattende nedstengninger, massetesting og reiserestriksjoner, rundt tre år etter at de første meldingene om virussykdommen kom fra storbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i landet.

Smittetallene er relativt lave, tatt i betraktning at landet har 1,4 milliarder innbyggere, men under det svært strenge smittevernregimet fører også små utbrudd til at hele byer blir stengt ned, mens smittekontakter settes i strenge karantener.

De tre årene med den svært strenge politikken har tært på mange kinesere, og det har brutt ut sporadiske demonstrasjoner.

Den forrige toppnoteringen var på 29.930 tilfeller på ett døgn og kom i midten av april. Den gang var Shanghai, landets mest folkerike by, helt stengt ned, og byens 25 millioner innbyggere slet med å kjøpe mat og få tilgang til helsehjelp.