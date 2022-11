Murkowski gjenvalgt til Senatet

NTB

Republikanske Lisa Murkowski er gjenvalgt til Senatet for Alaska. Hun slo partifellen Kelly Tshibaka, som fikk støtte fra ekspresident Donald Trump.

Murkowski er den eneste av de sju republikanske senatorene som stemte for å dømme Trump i riksrettssaken mot ham etter Kongress-opprøret, som stilte til gjenvalg.

Valget ble holdt tidligere i november, men Alaskas nye valgsystem har gjort at det har tatt lang tid å få endelige resultater.

I tillegg til at hun stemte for riksrett, gjorde Murkowski det også klart etter kongresstormingen at hun mente Trump måtte gå.

Lokale partitopper vedtok kritikk av Murkowski i fjor, blant annet for hvordan hun stemte i riksrettssaken. I valgkampen har hun trukket fram sin vilje til å jobbe på tvers av partiskillelinjene i det svært polariserte Senatet. Murkowski regnes som en moderat republikaner og har sittet i Senatet siden 2002.

Trump har drevet valgkamp for både Tshibaka og Sarah Palin, som stilte til valg på Alaskas eneste sete i Kongressen. Også Palin tapte, for demokraten Mary Peltola.