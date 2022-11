New York Times: Mike Pence bes vitne om stormingen av Kongressen

USAs justisdepartement har bedt tidligere visepresident Mike Pence om å vitne i den føderale etterforskningen av stormingen av Kongressen, ifølge New York Times. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB

NTB

USAs justisdepartement vil ha tidligere visepresident Mike Pence til å vitne om stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, skriver New York Times.

Avisa skriver, i likhet med flere andre medier, at Pence vurderer å stille som vitne i departementets etterforskning av ekspresident Donald Trumps handlinger i forbindelse med kongressopprøret.

Justisminister Merrick Garland utnevnte i forrige uke en spesialetterforsker til å lede de to føderale etterforskningene av Trump.

Valget falt på Jack Smith, som tidligere har vært fungerende leder for den føderale påtalemyndigheten i Nashville.

I nyere tid har han vært sjefanklager ved en spesialdomstol i Haag i Nederland med ansvar for saker mot personer som anklages for krigsforbrytelser i Kosovo.

Flere etterforskninger

Trump etterforskes av føderale myndigheter for sin rolle da Kongressen ble stormet av en menneskemengde som ville omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020 – som Trump tapte.

I tillegg etterforskes han for ulovlig håndtering av graderte dokumenter han tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus.

Spesialetterforskerens rolle blir å anbefale om det skal tas ut tiltale eller ei mot Trump, men den endelige avgjørelsen vil komme fra Garland. Ifølge New York Times ble Pence bedt om å vitne før Smith ble utnevnt.

Trump etterforskes også i en sivil bedragerisak i New York og i en sak om mulig valgpåvirkning i Georgia.

Ville ikke snakke med kongresskomité

Pence kan bidra til å kaste nytt lys på hvordan Trump forsøkte å stanse godkjenningen av valgresultatet. Visepresidenten ble satt under sterkt offentlig press av Trump for å ikke godkjenne resultatet, men han motsatte seg dette.

Han har beskrevet Trumps framferd 6. januar som «hensynsløs», men han har ikke villet snakke med kongresskomiteen som har etterforsket saken.

Den tidligere visepresidenten vurderer å vitne i justisdepartementets etterforskning fordi den er strafferettslig, ifølge New York Times. Han har ikke formelt blitt stevnet.

Trump kan komme til å forsøke å hindre Pence fra å vitne ved å argumentere for at det er tilknyttet presidentembetet og fritatt for innsyn, slik han har gjort når andre tidligere medarbeidere har blitt bedt om å vitne.

Amerikanske medier mener at Pence vurderer å stille i Det republikanske partiets primærvalg før presidentvalget i 2024, men han har ikke kunngjort sitt kandidatur offentlig.