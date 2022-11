Kosovo og Serbia vil trappe ned bilskiltkonflikten

Kvinner bærer det serbiske flagget i en marsj i Mitrovica nord i Kosovo. Etniske serbere i det nordlige Mitrovica har protestert mot Kosovos planer om å bøtelegge dem som nekter å bytte ut serbiske bilskilt. Onsdag ble de to landene enige om tiltak for å unngå at konflikten eskalerer, ifølge EUs utenrikssjef. Foto: Bojan Slavkovic / AP / NTB

NTB

Kosovo og Serbia ble onsdag enige om tiltak for å unngå at den opphetede konflikten mellom landene om bilskilt eskalerer, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Veldig fornøyd med å kunne kunngjøre at sjefforhandlerne fra Kosovo og Serbia i EU-regi har blitt enige om tiltak for å unngå ytterligere eskalering, tvitret Borrell onsdag.

De to landene skal nå jobbe med et EU-forslag om hvordan forholdet mellom landene kan normaliseres, ifølge Borrell.

Kosovo løsrev seg fra Serbia i 2008, noe Serbia aldri har akseptert. Regjeringen i Kosovo har krevd at etniske serbere bosatt nord i Kosovo må slutte med å bruke serbiske bilskilt, eller bli bøtelagt.

Dette har skapt sterke reaksjoner blant de etniske serberne. Flere politikere, ansatte i påtalemyndigheten og over 500 politifolk i regionen Mitrovica har trukket seg i protest.

Trass i protestene har Kosovos statsminister Albin Kurti holdt fast ved planene, før han tirsdag kunngjorde at han ville utsette dem i to dager etter press fra USA.

Mandag sa Borrell, etter å ha vært vertskap for samtaler mellom Kurti og Serbias president Aleksandar Vucic om saken, at Vucic var klar for å godta et kompromiss, men at Kurti sa nei.

Borrell skriver onsdag at avtalen partene har kommet fram til, innebærer at Serbia slutter å utstede bilskilt med merking fra byer i Kosovo, og at Kosovo vil «stanse ytterligere tiltak tilknyttet omregistrering av kjøretøy».

Videre skriver han at han vil invitere partene snart for å diskutere ytterligere steg.