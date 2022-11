Palle Ydstebø: Russland kan klare en ny offensiv

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener det er flere forutsetninger som skal til for at Russland skal klare å gjennomføre en ny, stor offensiv i Ukraina.

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener det er mulig for Russland å gjennomføre en større offensiv i Ukraina til våren. Men det krever en rekke forutsetninger, ifølge Ydstebø.

I helgen hevdet amerikanske tankesmia Institute for the Study of War hevdet i helgen at russiske tjenestemenn forbereder seg på ytterliggere, skjulte mobiliseringstiltak i Ukraina. Mandag hevdet russiske myndigheter at de ikke har noen planer om å kalle inn flere russiske soldater til å kjempe i Ukraina-krigen gjennom en andre runde med mobilisering.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, som er sjef for seksjon landmakt ved Krigsskolen, utelukker ikke at Russland kan komme til å gjennomføre en større offensiv til våren. Men det krever at de må holde fronten gjennom vinteren, noe som vil kreve god vinterutrustning og godt med forsyninger til styrkene i felten, forteller Ydstebø.

– De kan klare å gjennomføre en større offensiv dersom de klarer å bygge opp gode, samtrente og godt utrustede avdelinger. Samtidig bruke vinteren til å svekke de ukrainske styrkene så mye at de klarer å få en tilstrekkelig overlegenhet, spesielt i antall, men helst også i kvalitet, sier oberstløytnanten til ABC Nyheter.

– Dette er Putins plan

Ydstebø sier videre at Russland bør klare å sette opp minst tre armékorps, hvert på minst tre brigader i tillegg til artilleri og andre støtteavdelinger.

– Et totalt antall på minst 4500, sier han.

Ukrainske styrker avbildet ved frontlinjen i Donbas tidligere i november.

I september beordret Russlands president Vladimir Putin en «delvis» mobilisering av 300.000 russiske reservister.

Jan Hallenberg, forskningsleder ved Utrikespolitiska institutet i Sverige, tror Putin drømmer om å samkjøre styrkene.

– Jeg tror at Putin drømmer om å styrke styrkene med de nye, til dels trente, mobiliserte russerne som har blitt kalt opp de siste månedene. Han håper nok på ny offensiv kraft til en ny offensiv til våren. Jeg tviler på at dette faktisk vil lykkes, men jeg tror dette er Putins plan, sier han til Expressen.

Logistikktrøbbel

Palle Ydstebø mener russerne må få orden på logistikken, fra sentrale lager og krigsindustri hele veien fram til frontavdelingene.

– De må også klare å få tak i og frigjøre et større antall gode offiserer fra general til løytnant, for å få disse avdelingene til å virke. Om de har tilgang til gode folk og godt materiell er usikkert. Om de klarer et slikt løft på knappe fem måneder er like usikkert.

– De kan godt sette opp disse avdelingene i ro og mak i Russland og åpne en ny front i nord eller nordøst, og ikke nødvendigvis angripe ut fra de områdene de okkuperer i Ukraina, utdyper Ydstebø.

– Tror du krigen vil utvikle seg mye i vinter?

– Det kommer i første omgang hva ukrainerne er i stand til, om de har tilstrekkelige styrker som er uthvilte, godt oppsatt og disponerer nok artilleri, svarer hovedlæreren ved Krigsskolen.

– Vinteren kan bli ekstra krevende for russerne

Ydstebø mener at Ukraina kan klare å ta tilbake russiskokkuperte områder med kritiske jernbaner og veier russerne trenger for egne forsyninger. Dette forutsetter at de ukrainske styrkene klarer å utnytte det strategiske initiativet de har gjennom vinteren.

– Da kan vinteren bli ekstra krevende for de russiske soldatene, og svekke de så mye at de kan få problemer med å reagere på de ukrainske framstøtene. Klarer Ukraina å mestre vinteren bedre enn russerne kan de bruke den som et ekstra våpen i krigføringen.

Oberstløytnanten forventer at Russland vil fortsette å angripe ukrainsk sivil og militær infrastruktur for å prøve å svekke den ukrainske forsvarsviljen og militære kapasiteten.