Hastemøte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd onsdag kveld, bekrefter UD

Moderlandmonumentet vokter over et mørklagt Kyiv.

NTB

Det holdes et hastemøte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd klokka 22 i kveld, bekrefter UD overfor NTB.

Sikkerhetsrådet samles på kort varsel onsdag kveld etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok til orde for det, bekrefter det norske Utenriksdepartementet overfor NTB. Foranledningen er omfattende russiske rakettangrep som førte til at langt de fleste husstandene i Ukraina har mistet strømmen.

Formelt var det USA og Albania som ba om møtet i Sikkerhetsrådet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) framholder at de russiske angrepene var rettet mot sivile mål og sier det er viktig at dette tas opp i Sikkerhetsrådet. Rundt 70 krysserraketter skal ha blitt avfyrt mot ukrainske mål.

Mulig brudd på folkeretten

– Vi ønsker det velkommen. Bombingen kan være brudd på humanitærretten, sier Huitfeldt til NTB.

Angrepene utløste nødprosedyrer ved Khmelnytskji-kraftverket, Pivdennoukrainsk-kraftverket og kraftverket i Rivne. De tre ukrainske atomkraftverkene som fortsatt er under ukrainsk kontroll, ble koblet fra strømnettet etter de russiske angrepene.

– Det skaper en alvorlig energisituasjon for vanlige ukrainere. For det første bombes elektrisitetsforsyningen og så får de mindre tilgang til andre energikilder, sier Huitfeldt.

Kyiv sentrum 23. november.

Økt flyktningstrøm

Utenriksministeren advarer nå mot at flyktningstrømmen ut av Ukraina kan øke ytterligere når kulda for alvor setter inn og befolkningen har begrensede muligheter til oppvarming.

– Det kan hende at flere bestemmer seg for å forlate landet. Det er veldig kaldt der om vinteren. Men samtidig er det jo mange som ikke ønsker å dra derfra, også, sier hun.

Ukrainske flyktninger kommer sannsynligvis til å reise til mange land, men Norge er forberedt på å ta imot dem som kommer hit, forsikrer statsråden.