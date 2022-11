Storbritannia kjøper norske sjømålsraketter

NTB

Storbritannia skal kjøpe sjømålsraketter av typen Naval Strike Missile (NSM) av Kongsberg Gruppen og Norge, bekrefter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– I året som kommer, skal Norge støtte Storbritannia ved å utstyre Royal Navy med norske raketter. Disse moderne og effektive rakettene vil uten tvil gi økt kampstyrke til den britiske marinen og styrke vår felles sikkerhet, sa Gram på en pressekonferanse med sin britiske kollega Ben Wallace onsdag.

– Regnes som de beste i verden

– Det er et naturlig valg, og det er også dem vi regner som de beste i verden. Jeg ser fram til at de blir rullet ut til våre skip. Det gir oss ny styrke og er en påminner til våre fiender om at Storbritannia alltid vil investere i teknologi for å holde oss foran dem, sier Wallace om rakettene.

Teknisk Ukeblad skriver at det i flere måneder har vært solide indikasjoner på at Storbritannia blir Kongsberg Gruppens tiende kjøper av disse rakettene.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på vei ut etter kunngjøringen om bord på hangarskipet HMS Queen Elizabeth.

Diskuterte norsk sokkel

Gram og Wallace hadde onsdag møter om bord på det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth sammen med de øvrige medlemslandene i Northern Group.

Forsvarsministrene diskuterte konsekvensene av Russlands krigføring, hvordan landene kan fortsette å støtte Ukraina, utvikling av forsvarssamarbeid dersom Finland og Sverige trer inn i Nato, samt sikkerhetsutviklingen i Nord-Europa – deriblant Østersjøen og nordområdene.

I en felles uttalelse skriver Northern group at de understreker fortsatt samarbeid og samhold i møte med trusler mot regionen.

Sikkerheten på norsk sokkel ble også tatt opp. Gram og Wallace understreker at det er viktig med et fortsatt samarbeid.

– Vi har snakket om norsk sokkel, som har en enorm strategisk betydning. Særlig nå – både for Storbritannia, Tyskland og ned mot kontinentet. Alle er opptatt av at infrastruktur og gassleveranser blir beskyttet skikkelig, sier Gram.

– Skal stå i dette over tid

Han sier bistand blir koordinert løpende i samarbeid mellom Forsvarets operative hovedkvarter, Sjøforsvaret og Marcom, som er Natos sentralkommando over maritime styrker.

– Det er veldig godt å kjenne på den sterke allierte støtten vi har. Vi skal stå i dette over tid, og vi trenger utholdenhet. Da trenger vi å samarbeide godt med nære allierte, sier Gram.

Northern Group har tolv medlemsland: De nordiske (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island), de baltiske (Estland, Latvia og Litauen), samt Polen og Tyskland. Samarbeidet er under ledelse av Storbritannia.