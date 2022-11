To kvinner og tre menn blir Europas nye astronauter – kom gjennom romfartsbyrået Esas trange nåløye

Muligheten til å jobbe i verdensrommet har lokket over 22.500 europeere til å søke om å bli en av en håndfull nye astronauter for Det europeiske romfartsbyrået Esa.

NTB

To kvinner og tre menn utgjør kvintetten av nye europeiske astronauter som ble presentert av Det europeiske romfartsbyrået (Esa) onsdag.

Det er første gang siden 2009 at det utnevnes nye medlemmer av det europeiske astronautkorpset. Esas nye «førsterekke», som ble presentert av den europeiske romfartsdirektøren Josef Aschbacher, består av Sophie Adenot (Frankrike), Pablo Álvarez Fernández (Spania), Rosemary Coogan (Storbritannia), Raphael Liégeois (Belgia) og Marco Sieber (Sveits).

Nytt denne gangen er at det opprettes en reserve på rundt 20 personer. I tillegg får Europa sin første «parastronaut» – den britiske paralympiske sprinteren John McFall – som en del av et prosjekt for å se på muligheten for at personer med fysiske funksjonshindringer kan jobbe i verdensrommet.

Det kom inn 22.523 søknader til årets astronautopptak, og 1.361 av disse gikk videre til fase to i opptaksprosessen. 319 nordmenn har søkt om å bli astronauter, og 18 av dem – 15 menn og 3 kvinner – gikk videre til fase to.