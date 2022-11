Ukrainske atomkraftverk koblet fra strømnettet etter russiske angrep

Gatebilde fra Kyiv under et strømbrudd i forrige uke.

NTB

Alle de tre ukrainske atomkraftverkene som fortsatt er under ukrainsk kontroll, ble koblet fra strømnettet etter russiske angrep onsdag.

Russiske angrep utløste nødprosedyrer ved Khmelnytskji-kraftverket, Pivdennoukrainsk-kraftverket og kraftverket i Rivne.

– Kraftverkene genererer i øyeblikket ikke strøm inn i det nasjonale energisystemet, opplyser operatørselskapet Energoatom onsdag kveld.

Ifølge det ukrainske atomkraftselskapet er strålingsnivået normalt ved alle de tre kraftverkene.

Zaporizjzja-atomkraftverket sør i Ukraina, som er under russisk kontroll, gikk også i nødmodus onsdag. Også der skal strålingsnivået være normalt.

Flere byer strømløse

Men i det nattemørket senker seg onsdag kveld er strømmen er borte i store deler av Ukraina. Enkelte steder står folk også uten vann.

– Hele byen er uten strøm. Vi venter på ytterligere informasjon fra energieksperter, opplyste ordfører Andrij Sadovyj i Lviv i sosiale medier onsdag ettermiddag.

Han advarte da om at byens vannforsyning også kunne svikte i løpet av kvelden.

Det statlige strømselskapet Ukrenergo sier at alle landets regioner vil oppleve at strømmen kobles ut de kommende dagene.

Hastemøte i FNs sikkerhetsråd

I løpet av onsdagen har Russland avfyrt rundt 70 krysserraketter mot Ukraina, ifølge det ukrainske forsvaret. Mange av disse skal ha blitt skutt ned, men angrepsbølgen førte likevel til omfattende skader på sivil infrastruktur.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba hevder angrepene er Russlands svar på at EU-parlamentet tidligere på dagen ba om at Russland måtte erklæres som en terrorstat.

De gjentatte angrepene var også bakgrunnen for at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd onsdag kveld.

Sikkerhetsrådet møtes klokken 22, bekrefter Norges utenriksdepartement overfor NTB like før klokken 19.30.

Det har vært gjentatte angrep mot Kyiv i Ukraina de siste ukene. Onsdag mistet tre personer livet i angrep mot hovedstaden. Les mer Lukk

Seks personer drept

Hittil har seks personer mistet livet i missilangrepene, hvorav tre ble drept i hovedstaden Kyiv, som er rammet av et kraftig bombardement, opplyser ukrainsk politi.

Ifølge ordføreren i Kyiv, Vitalij Klitsjko, er en 17 år gammel jente blant de tre døde.

Innbyggerne i hovedstaden ble oppfordret til å bli værende i tilfluktsrommene inntil luftvernsirenene skrus av.

Ifølge de lokale myndighetene i Kyiv er kritisk infrastruktur i byen rammet av angrepene, som blant annet har ført til at vannforsyningen har blitt midlertidig stanset.

Nyhetsbyrået DPA melder også at det har blitt hørt eksplosjoner i byene Odesa, Myklojiv, Plotava og Dnipropetrovsk. Det er mulig at noen av disse eksplosjonene skyldes ukrainsk luftvern.

En mann kjøper en lommelykt i en liten matbutikk i Chisinau i Moldova, som også er rammet av strømbrudd som følge av det russiske bombardementet av Ukraina. Les mer Lukk

Rammet naboland

Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden en rekke ganger de siste ukene, noe som har ført til omfattende strømbrudd.

Tirsdag i forrige uke ble Ukrainas strømforsyning hardt rammet i en ny bølge russiske rakettangrep rettet mot blant annet Kyiv og Lviv.

Også nabolandet Moldova er igjen rammet av strømbrudd som følge av angrepene i Ukraina.

– Som et resultat av Russlands bombardement av Ukrainas energisystem har vi hatt massive strømbrudd over hele landet den siste timen, skriver den moldovske visestatsministeren Andrei Spinu på Facebook onsdag.

Han legger til at nettoperatøren Moldelectrica jobbet med å gjenopprette strømforsyningen.

Også tidligere denne måneden mistet mange mennesker i Moldova strømmen i kjølvannet av russiske angrep i Ukraina.